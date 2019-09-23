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РИА Новости

Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области

12:50 23.09.2019
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкМагадан
Магадан
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Магадан. Архивное фото
МАГАДАН, 23 сен - РИА Новости, Людмила Щербакова. Зарплаты сотрудников золотодобывающей и рыбодобывающей отраслей вывели Магаданскую область в лидеры рейтинга по росту зарплат среди российских регионов, прокомментировал РИА Новости представитель правительства региона.
Рейтинг регионов по динамике зарплаты был составлен на основании расчетов агентства РИА Рейтинг по данным Росстата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по стране увеличилась на 7,1% по сравнению с тем же периодом 2018 года и составила 46,2 тысячи рублей. Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%. В пяти регионах средние заработные платы увеличились на 9% и более: Магаданская область (+11,6%), Севастополь (+10,9%), Сахалин (+10,7%), Кемеровская (+10,7%) и Липецкая (+10%) области.
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"Средний рост с начала года всей зарплаты в Магаданской области составил больше 10%. У золотишников - до 20%. У рыбодобытчиков из-за растущих затрат на квоты рост замедлился. С начала года положительная динамика только на 3%. Растут зарплаты у сотрудников бюджетной сферы", - рассказал представитель правительства Колымы.
Он пояснил, что на Колыме как на Крайнем Севере традиционно высокий уровень заработных плат, в том числе благодаря выплатам северных надбавок и ряда региональных компенсаций.
"Высокий средний уровень зарплат обеспечивается собственно высокими зарплатами в основных отраслях экономики региона - рыба и золотодобыча (126 тысяч рублей и 108 тысяч рублей соответственно). Также немаловажный фактор - высокие зарплаты в бюджетной сфере. В Магаданской области приняты акты на местных уровнях по соблюдению компенсационных гарантий (выплата северных надбавок и коэффициентов). Так, за 7 месяцев с начала года средняя зарплата, к примеру, в образовании составляет 66 тысяч 835 рублей, в здравоохранении - 79 тысяч 820 рублей, в науке - 140 тысяч рублей. Все эти зарплаты выше среднероссийских в этих сферах", - пояснил собеседник.
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РосстатМагаданская областьЭкономика
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