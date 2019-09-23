Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области

"Средний рост с начала года всей зарплаты в Магаданской области составил больше 10%. У золотишников - до 20%. У рыбодобытчиков из-за растущих затрат на квоты рост замедлился. С начала года положительная динамика только на 3%. Растут зарплаты у сотрудников бюджетной сферы", - рассказал представитель правительства Колымы.

"Высокий средний уровень зарплат обеспечивается собственно высокими зарплатами в основных отраслях экономики региона - рыба и золотодобыча (126 тысяч рублей и 108 тысяч рублей соответственно). Также немаловажный фактор - высокие зарплаты в бюджетной сфере. В Магаданской области приняты акты на местных уровнях по соблюдению компенсационных гарантий (выплата северных надбавок и коэффициентов). Так, за 7 месяцев с начала года средняя зарплата, к примеру, в образовании составляет 66 тысяч 835 рублей, в здравоохранении - 79 тысяч 820 рублей, в науке - 140 тысяч рублей. Все эти зарплаты выше среднероссийских в этих сферах", - пояснил собеседник.