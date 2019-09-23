Мадуро допустил возможность переговоров с Трампом

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро допускает возможность прямых переговоров с Дональдом Трампом и считает, что его американского коллегу подвело его окружение.
"Конечно, да", - сказал Мадуро в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, согласился бы он на переговоры с Трампом.
"Если бы однажды президент США решил исправить ошибочную политику ведения войны против Венесуэлы, унаследованную им от Барака Обамы, я был бы готов начать процесс переговоров, чтобы попробовать создать отношения, основанные на уважении... Я, правда, считаю, что президента Трампа подвели в пагубной политике, которая провалилась", - добавил Мадуро.
По его словам, "настало время перестать причинять Венесуэле вред".
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.