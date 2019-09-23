Мадуро допустил возможность переговоров с Трампом

"Если бы однажды президент США решил исправить ошибочную политику ведения войны против Венесуэлы, унаследованную им от Барака Обамы, я был бы готов начать процесс переговоров, чтобы попробовать создать отношения, основанные на уважении... Я, правда, считаю, что президента Трампа подвели в пагубной политике, которая провалилась", - добавил Мадуро.