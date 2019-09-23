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РИА Новости

Фестиваль пива "Октоберфест": веселый праздник и большой бизнес

14:36 23.09.2019 (обновлено: 15:54 23.09.2019)
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В Мюнхене проходит фестиваль пива "Октоберфест" (Oktoberfest), который каждый год собирает миллионы любителей пенного напитка. Самые большие в мире народные гулянья — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Andreas Gebert

Нынешний "Октоберфест" — 186-й по счету.

Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене
1 из 14

Нынешний "Октоберфест" — 186-й по счету.

© REUTERS / Andreas Gebert
© REUTERS / Andreas Gebert

Праздник по традиции открылся с криком "Откупорено!"

Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене
2 из 14

Праздник по традиции открылся с криком "Откупорено!"

© REUTERS / Andreas Gebert
© REUTERS / Andreas Gebert

Фестиваль в этом году проходит с 21 сентября по 6 октября.

Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене
3 из 14

Фестиваль в этом году проходит с 21 сентября по 6 октября.

© REUTERS / Andreas Gebert
© REUTERS / Andreas Gebert

Литровая кружка пива Mass на сей раз стоит 11,8 евро.

Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене
4 из 14

Литровая кружка пива Mass на сей раз стоит 11,8 евро.

© REUTERS / Andreas Gebert
© AP Photo / Matthias Schrader

Крепость специально сваренного для "Октоберфеста" пива немного выше, чем у традиционного немецкого пенного.

Фестиваль Октоберфест открылся в Мюнхене, Германия. 21 сентября 2019
5 из 14

Крепость специально сваренного для "Октоберфеста" пива немного выше, чем у традиционного немецкого пенного.

© AP Photo / Matthias Schrader
© REUTERS / Andreas Gebert

В дни фестиваля такое пиво есть не только на Терезином лугу, где проходит празднование, но и в городских ресторанах и магазинах.

Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене
6 из 14

В дни фестиваля такое пиво есть не только на Терезином лугу, где проходит празднование, но и в городских ресторанах и магазинах.

© REUTERS / Andreas Gebert
© REUTERS / Andreas Gebert

Для туристов "Октоберфест" — веселый праздник.

Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене
7 из 14

Для туристов "Октоберфест" — веселый праздник.

© REUTERS / Andreas Gebert
© REUTERS / Andreas Gebert

А для пивоварен, отелей и магазинов это время "большого бизнеса".

Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене
8 из 14

А для пивоварен, отелей и магазинов это время "большого бизнеса".

© REUTERS / Andreas Gebert
© AP Photo / Matthias Schrader

Праздник приносит городу дополнительно около 13 тысяч рабочих мест.

Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене
9 из 14

Праздник приносит городу дополнительно около 13 тысяч рабочих мест.

© AP Photo / Matthias Schrader
© AP Photo / Matthias Schrader

На фестивале 2018 года было продано 7,9 миллиона литров пива и огромное количество закусок.

Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене
10 из 14

На фестивале 2018 года было продано 7,9 миллиона литров пива и огромное количество закусок.

© AP Photo / Matthias Schrader
© AFP 2019 / Tobias Schwarz

Баварские пивоварни, магазины и отели заработали тогда более миллиарда евро.

Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене
11 из 14

Баварские пивоварни, магазины и отели заработали тогда более миллиарда евро.

© AFP 2019 / Tobias Schwarz
© AFP 2019 / Tobias Schwarz

"Октоберфест" ведет свою историю с 12 октября 1810 года, когда кронпринц Людвиг сочетался браком с принцессой Терезой фон Заксен-Хильдбургхаузен.

Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене
12 из 14

"Октоберфест" ведет свою историю с 12 октября 1810 года, когда кронпринц Людвиг сочетался браком с принцессой Терезой фон Заксен-Хильдбургхаузен.

© AFP 2019 / Tobias Schwarz
© AP Photo / Matthias Schrader

Торжества, на которые пригласили горожан, состоялись перед городскими воротами на лугу, который позже был назван в честь невесты.

Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене
13 из 14

Торжества, на которые пригласили горожан, состоялись перед городскими воротами на лугу, который позже был назван в честь невесты.

© AP Photo / Matthias Schrader
© AP Photo / Matthias Schrader

Пивной фестиваль "Октоберфест" в Мюнхене.

Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене
14 из 14

Пивной фестиваль "Октоберфест" в Мюнхене.

© AP Photo / Matthias Schrader
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