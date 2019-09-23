Фестиваль пива "Октоберфест": веселый праздник и большой бизнес

Нынешний "Октоберфест" — 186-й по счету.
Праздник по традиции открылся с криком "Откупорено!"
Фестиваль в этом году проходит с 21 сентября по 6 октября.
Литровая кружка пива Mass на сей раз стоит 11,8 евро.
Крепость специально сваренного для "Октоберфеста" пива немного выше, чем у традиционного немецкого пенного.
Крепость специально сваренного для "Октоберфеста" пива немного выше, чем у традиционного немецкого пенного.
В дни фестиваля такое пиво есть не только на Терезином лугу, где проходит празднование, но и в городских ресторанах и магазинах.
В дни фестиваля такое пиво есть не только на Терезином лугу, где проходит празднование, но и в городских ресторанах и магазинах.
Для туристов "Октоберфест" — веселый праздник.
А для пивоварен, отелей и магазинов это время "большого бизнеса".
Праздник приносит городу дополнительно около 13 тысяч рабочих мест.
Праздник приносит городу дополнительно около 13 тысяч рабочих мест.
На фестивале 2018 года было продано 7,9 миллиона литров пива и огромное количество закусок.
На фестивале 2018 года было продано 7,9 миллиона литров пива и огромное количество закусок.
Баварские пивоварни, магазины и отели заработали тогда более миллиарда евро.
Баварские пивоварни, магазины и отели заработали тогда более миллиарда евро.
"Октоберфест" ведет свою историю с 12 октября 1810 года, когда кронпринц Людвиг сочетался браком с принцессой Терезой фон Заксен-Хильдбургхаузен.
"Октоберфест" ведет свою историю с 12 октября 1810 года, когда кронпринц Людвиг сочетался браком с принцессой Терезой фон Заксен-Хильдбургхаузен.
Торжества, на которые пригласили горожан, состоялись перед городскими воротами на лугу, который позже был назван в честь невесты.
Торжества, на которые пригласили горожан, состоялись перед городскими воротами на лугу, который позже был назван в честь невесты.
Пивной фестиваль "Октоберфест" в Мюнхене.
Пивной фестиваль "Октоберфест" в Мюнхене.