Первый муж Заворотнюк попросил у нее прощения

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Первый муж Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф попросил у актрисы прощения в эфире передачи " Первый муж Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф попросил у актрисы прощения в эфире передачи " Звезды сошлись " на НТВ.

О заболевании Анастасии мужчина узнал из СМИ.

Шварцкопф рассказал, что они прожили вместе чуть больше года.

"Наверное, я не дал того, чего она хотела. Может больше внимания с моей стороны… Я уехал в Таллин, она осталась в Москве. И постепенно отношения охладели", — рассказал мужчина.

Бывший супруг актрисы заявил, что приехал в Москву, чтобы поговорить с Анастасией и поддержать ее, но пока не может выйти с ней на связь.

Также он попросил прощения у Заворотнюк:

"Настя, прости меня за то, что я не дал того, чего хотела ты. Как мужчина не дал. Того внимания, тех условий…", — сказал Шварцкопф.