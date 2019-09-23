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РИА Новости
Культура

Первый муж Заворотнюк попросил у нее прощения

12:38 23.09.2019 (обновлено: 12:41 23.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Актриса Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Первый муж Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф попросил у актрисы прощения в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ.
О заболевании Анастасии мужчина узнал из СМИ.
Шварцкопф рассказал, что они прожили вместе чуть больше года.
"Наверное, я не дал того, чего она хотела. Может больше внимания с моей стороны… Я уехал в Таллин, она осталась в Москве. И постепенно отношения охладели", — рассказал мужчина.
Актриса Анастасия Заворотнюк
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Бывший супруг актрисы заявил, что приехал в Москву, чтобы поговорить с Анастасией и поддержать ее, но пока не может выйти с ней на связь.
Также он попросил прощения у Заворотнюк:
"Настя, прости меня за то, что я не дал того, чего хотела ты. Как мужчина не дал. Того внимания, тех условий…", — сказал Шварцкопф.
В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у актрисы диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии. Также поступали сведения о том, что ее подключили к системе искусственной вентиляции легких. На прошлой неделе появились сообщения, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно. Близкие косвенно подтверждают, что актриса находится в больнице, а ее представители не комментируют информацию.
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КультураАндрей РазинНТВ (телеканал)Анастасия ЗаворотнюкМоскваРоссияТаллинОбщество
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