СВР назвала заявления об использовании дипломатических дач для слежки чушью

КАЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал чушью заявления о том, что российские дипломатические дачи использовались для слежки за представителями ФБР.
"Как чушь", - сказал журналистам Нарышкин, отвечая на вопрос о том, как он расценивает соответствующие заявления в американских СМИ.
27 марта 2018, 19:51РИА НовостиВысылка российских дипломатов и ответные шагиРяд стран Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие государства приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Подробнее – в инфографике Ria.ru.
Как утверждал портал Yahoo News со ссылкой на бывших американских чиновников, распоряжение администрации экс-президента США Барака Обамы о высылке более 30 российских дипломатов из страны в течение 72 часов в 2016 году было связано с тем, что дачные комплексы и некоторые из высланных дипломатов якобы сыграли ключевую роль в российской контрразведывательной операции. Утверждается, что она была нацелена на средства связи ФБР и помешала бюро выслеживать российских агентов на территории США, в результате чего ФБР и ЦРУ были вынуждены прекратить контакты с некоторыми своими российскими агентами. Также операция повлекла за собой усиление мер безопасности на ключевых объектах национальной безопасности в районе Вашингтона и других местах.