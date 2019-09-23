СВР назвала заявления об использовании дипломатических дач для слежки чушью

Высылка российских дипломатов и ответные шаги Ряд стран Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие государства приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Подробнее – в инфографике Ria.ru.