Прокуратура проверит законность закрытия дела об убийстве Круга

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Тверская прокуратура в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РФ проверит законность закрытия уголовного дела об убийстве музыканта Михаила Круга, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СКР по региону Валерия Павлова.

"В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РФ любое процессуальное решение, принятое органами следствия, направляется прокурору, законность и обоснованность которого им проверяется", - сообщила Павлова.

Официальный представитель региональной прокуратуры Рена Андрианова рассказала РИА Новости, что пока в прокуратуру материалы дела по убийству Круга не поступали.

Убийство Круга в 2002 году до последнего времени было одним из самых громких нераскрытых преступлений в современной России, пока Следственный комитет не решил возобновить следствие и спустя почти 20 лет разобраться в произошедшем.

В понедельник СК РФ сообщил имя убийцы Михаила Круга - это член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Новые данные об убийстве поведали специально этапированные из колоний члены банды Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно. Агеев признался в участии в нападении совместно с Веселовым на дом Круга. При этом он пояснил, что убийство певца не планировалось.

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