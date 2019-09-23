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РИА Новости

Прокуратура проверит законность закрытия дела об убийстве Круга

12:30 23.09.2019 (обновлено: 13:28 23.09.2019)
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Михаил Круг
Михаил Круг
Михаил Круг. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Тверская прокуратура в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РФ проверит законность закрытия уголовного дела об убийстве музыканта Михаила Круга, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СКР по региону Валерия Павлова.
"В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РФ любое процессуальное решение, принятое органами следствия, направляется прокурору, законность и обоснованность которого им проверяется", - сообщила Павлова.
Официальный представитель региональной прокуратуры Рена Андрианова рассказала РИА Новости, что пока в прокуратуру материалы дела по убийству Круга не поступали.
Михаил Круг
12:25Радио Sputnik
СК установил всю картину убийства Михаила Круга
Убийство Круга в 2002 году до последнего времени было одним из самых громких нераскрытых преступлений в современной России, пока Следственный комитет не решил возобновить следствие и спустя почти 20 лет разобраться в произошедшем.
В понедельник СК РФ сообщил имя убийцы Михаила Круга - это член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Новые данные об убийстве поведали специально этапированные из колоний члены банды Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно. Агеев признался в участии в нападении совместно с Веселовым на дом Круга. При этом он пояснил, что убийство певца не планировалось.
Он рассказал, что Веселов выстрелил в музыканта два раза из пистолета ТТ, после этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись. Самого Веселова меньше чем через год, в марте 2003-го, из мести застрелил другой член банды "Тверские волки" Александр Осипов. С учетом смерти подозреваемого в убийстве следствие приняло решение прекратить уголовное дело об убийстве Круга.
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Расследование убийства Михаила КругаСледственный комитет РФМихаил КругРоссияПроисшествия
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