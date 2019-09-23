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РИА Новости
Туризм

Репатриация британских клиентов Thomas Cook займет до двух недель

12:27 23.09.2019 (обновлено: 12:31 23.09.2019)
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© REUTERS / Kai PfaffenbachЛоготип компании Thomas Cook в аэропорту Франкфурта
Логотип компании Thomas Cook в аэропорту Франкфурта
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Логотип компании Thomas Cook в аэропорту Франкфурта
ЛОНДОН, 23 сен – РИА Новости, Мария Табак. Операция по репатриации всех британцев, "застрявших" за границей в результате ликвидации туроператора Thomas Cook, займет до двух недель, сообщили РИА Новости в управлении гражданской авиации (CAA).
В настоящее время порядка 150 тысяч британцев находятся за границей по путевкам старейшего британского туроператора, объявившего ночью о своей ликвидации. Операция по репатриации их является крупнейшей в истории репатриацией британцев в мирное время.
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"Операция продлится, ориентировочно, с 23 сентября по 6 октября. Мы будем использовать как специальные рейсы CAA, так и прибегать к услугам авиакомпаний", - сообщил представитель CAA.
Он отметил, что операция беспрецедентная по сложности и масштабу.
"Мы работаем круглосуточно", - отметил он.
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