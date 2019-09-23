Репатриация британских клиентов Thomas Cook займет до двух недель

ЛОНДОН, 23 сен – РИА Новости, Мария Табак. Операция по репатриации всех британцев, "застрявших" за границей в результате ликвидации туроператора Thomas Cook, займет до двух недель, сообщили РИА Новости в управлении гражданской авиации (CAA).

В настоящее время порядка 150 тысяч британцев находятся за границей по путевкам старейшего британского туроператора, объявившего ночью о своей ликвидации. Операция по репатриации их является крупнейшей в истории репатриацией британцев в мирное время.

"Операция продлится, ориентировочно, с 23 сентября по 6 октября. Мы будем использовать как специальные рейсы CAA, так и прибегать к услугам авиакомпаний", - сообщил представитель CAA.

Он отметил, что операция беспрецедентная по сложности и масштабу.