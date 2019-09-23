Первый фестиваль-мастерская имени Брусникина пройдет в Москве в ноябре

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Первый международный фестиваль-мастерская имени Дмитрия Брусникина Brusfest пройдет в Москве с 8 по 17 ноября, сообщила в понедельник на пресс-конференции худрук театра "Практика" Марина Брусникина.

"Этот фестиваль задуман как отражение тенденций и явлений актуального театра, это смотр документальных спектаклей последних лет, попытка исследовать это направление во всем его многообразии", - сказала Брусникина.

Для Дмитрия Брусникина, режиссера и педагога, документальный театр был одним из наиболее актуальных направлений в искусстве и мощным средством по воспитанию современного актера. Технология verbatim стала основой студенческих постановок его мастерской: спектакль "Это тоже я" родился из экзаменационного показа, "Трансиб" создан из материала, собранного в результате большой поездки первокурсников по стране.

В фестивальной афише более 20 работ, представленных режиссерами из Москвы, Казани, Новосибирска, Хабаровска. Это и спектакль, основанный на исторических событиях, и вербатим в сочетании с медиа-технологиями, и свидетельский театр, когда на сцену выходят не профессиональные артисты, а носители своих историй.