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РИА Новости
Культура

Первый фестиваль-мастерская имени Брусникина пройдет в Москве в ноябре

13:21 23.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер и режиссер Дмитрий Брусникин
Актер и режиссер Дмитрий Брусникин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Первый международный фестиваль-мастерская имени Дмитрия Брусникина Brusfest пройдет в Москве с 8 по 17 ноября, сообщила в понедельник на пресс-конференции худрук театра "Практика" Марина Брусникина.
"Этот фестиваль задуман как отражение тенденций и явлений актуального театра, это смотр документальных спектаклей последних лет, попытка исследовать это направление во всем его многообразии", - сказала Брусникина.
Для Дмитрия Брусникина, режиссера и педагога, документальный театр был одним из наиболее актуальных направлений в искусстве и мощным средством по воспитанию современного актера. Технология verbatim стала основой студенческих постановок его мастерской: спектакль "Это тоже я" родился из экзаменационного показа, "Трансиб" создан из материала, собранного в результате большой поездки первокурсников по стране.
В фестивальной афише более 20 работ, представленных режиссерами из Москвы, Казани, Новосибирска, Хабаровска. Это и спектакль, основанный на исторических событиях, и вербатим в сочетании с медиа-технологиями, и свидетельский театр, когда на сцену выходят не профессиональные артисты, а носители своих историй.
В рамках фестиваля пройдет День документального театра в новом пространстве Театральной галереи на Крымском валу, лаборатория "Практика постдраматурга", включающая показ спектаклей, созданных в результате годовой лаборатории – встреч драматургов с театроведами, композиторами, хореографами и художниками, выставка, посвященная Дмитрию Брусникину.
Сцена из спектакля Ревизор
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КультураТеатрНовости культурыМарина Брусникина
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