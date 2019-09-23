Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T12:52Z
https://ria.ru/20190923/1558998554.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152634/28/1526342850_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_11baacbf888bbd40a5a01bdeeffb1a70.jpg
РИА Новости

Российские ученые создали искусственное мясо

12:19 23.09.2019 (обновлено: 12:52 23.09.2019)
20570
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрилавок с мясом на Даниловском рынке в Москве
Прилавок с мясом на Даниловском рынке в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Прилавок с мясом на Даниловском рынке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские ученые создали в лабораторных условиях искусственное мясо, которое может появиться на российских прилавках уже к 2023 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Очаковского комбината пищевых ингредиентов".
Исследовательские работы велись на протяжении двух лет. Первые 40 грамм мяса, выращенного в лабораторных условиях, обошлись в 900 тысяч рублей.
"Отечественное культивируемое мясо может появиться на российских прилавках уже к 2023 году при условии решения правового статуса данного продукта. На сегодняшний день в мире стоимость культивируемого мяса остается достаточно высокой для розничного покупателя и колеблется в районе 90 долларов за килограмм, хотя еще 3 года назад стоимость культивируемого мяса составляла 100-300 тысяч долларов за 1 кг", - говорится в сообщении.
Опрос ФОМ: почти каждый второй россиянин соблюдает режим питания
30 мая, 08:00РИА Новости
Какие продукты исключить, чтобы не заболеть раком
По оценке экспертов ОКПИ, через пять лет килограмм культивируемого мяса говядины в рознице будет стоить 800 рублей.
Как отмечается, искусственное мясо безопасно для человека, а срок его хранения вдвое выше традиционного. Такое мясо получают из небольшого куска мышечной ткани теленка элитной породы "Абердин-ангус" в возрасте 2-3 дней. Клетки помещают в питательную среду для поддержания роста и деления клеток. Культуральная среда представляет собой гель, состоящий из аминокислот, витаминов, солей, глюкозы, факторов прикрепления и роста.
"Решающий вопрос в процессе получения мяса - это выбор подходящего состава среды. Она не только должна поддерживать деление клеток, но придавать продукту максимально реалистичный вкус, сочность, цвет и аромат. При этом среда - один из самых дорогостоящих ингредиентов, она влияет на стоимость выращивания клеток", - прокомментировал генеральный директор ОКПИ Александр Савков.
Девушка ест торт
29 августа, 08:00РИА Новости
С жиру худеют. Ученые объяснили, как есть все подряд и не полнеть
21131871088
Обсудить 14
Открытия - РИА НаукаРоссияОбщество
Популярные комментарии
Это мировой тренд. Рано или поздно всё мясо будет искусственным. И это хорошо, потому что, во-первых, можно будет минимизировать риски для здоровья от его потребления, во-вторых, это сократит выбросы парниковых газов, в-третьих, позволит реализовать более этичное отношение к животным. Это прогресс, как бы кому ни хотелось обратно в пещеру, грызть сырое мясо мамонта.
23 сентября, 12:39
Аристотель Аваносов
9100010
Рекомендуем
Учебное десантирование БМД-2
Опубликованы фотографии разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Кремлевская набережная в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Лента
новостей
Владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Сотрудник правоохранительных органов на месте убийства 18-летней девушки в Саратове
Подруга зверски убитой девушки из Саратова рассказала подробности трагедии
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Певица Полина Гагарина на праздничном концерте Россия, вперед!
Полину Гагарину положили под капельницу
Бриллиантовые слезы: у девушки из Армении нашли редкое заболевание
Врач объяснила, почему девушка из Армении плачет кристаллами
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа
Падение боевой машины в Оренбургской области
Появилось видео крушения боевых машин ВДВ
Актриса Анастасия Заворотнюк
Первый муж Заворотнюк попросил у нее прощения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:14Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
20:12Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов
20:10Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
20:10"Совет Европы – не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
Лента новостейМолния