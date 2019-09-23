Российские ученые создали искусственное мясо

"Отечественное культивируемое мясо может появиться на российских прилавках уже к 2023 году при условии решения правового статуса данного продукта. На сегодняшний день в мире стоимость культивируемого мяса остается достаточно высокой для розничного покупателя и колеблется в районе 90 долларов за килограмм, хотя еще 3 года назад стоимость культивируемого мяса составляла 100-300 тысяч долларов за 1 кг", - говорится в сообщении.