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РИА Новости
Культура

"Коммунисты России" предложили создать аналог премии Emmy

12:19 23.09.2019
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© AP Photo / Invision for the Television Academy/Vince BucciКолин Жост и Майкл Че во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
Колин Жост и Майкл Че во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision for the Television Academy/Vince Bucci
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предлагает создать аналог премии Emmy, поскольку считает, что репутация премии подорвана после присуждения награды сериалу "Чернобыль", сообщается в пресс-релизе партии.
Сериал "Чернобыль" завоевал Emmy в категории "Лучший мини-сериал" на 71-ой церемонии вручения награды телеакадемии США, трансляция которой проходила на телеканале Fox из Лос-Анджелеса.
По словам исполнительного секретаря ЦК партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича, которого цитирует пресс-служба, давно пора создать свой аналог премии Emmy. "Emmy была серьезной премией и все зрители и эксперты следили за ней, но теперь репутация премии безвозвратно подорвана. "Чернобыль" максимально идеологизированный сериал, построенный на антисоветских мифах и абсурдных выдумках", - считает Малинкович.
"Чернобыль" – пятисерийный сериал о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий, он вышел на телеканале HBO.
Заключительный сезон сериала Игра престолов завоевал награду телеакадемии США Emmy
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