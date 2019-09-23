"Коммунисты России" предложили создать аналог премии Emmy

Колин Жост и Майкл Че во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе

© AP Photo / Invision for the Television Academy/Vince Bucci Колин Жост и Майкл Че во время 70-й церемонии вручения награды Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предлагает создать аналог премии Emmy, поскольку считает, что репутация премии подорвана после присуждения награды сериалу "Чернобыль", сообщается в пресс-релизе партии.

Сериал "Чернобыль" завоевал Emmy в категории "Лучший мини-сериал" на 71-ой церемонии вручения награды телеакадемии США, трансляция которой проходила на телеканале Fox из Лос-Анджелеса.

По словам исполнительного секретаря ЦК партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича, которого цитирует пресс-служба, давно пора создать свой аналог премии Emmy. "Emmy была серьезной премией и все зрители и эксперты следили за ней, но теперь репутация премии безвозвратно подорвана. "Чернобыль" максимально идеологизированный сериал, построенный на антисоветских мифах и абсурдных выдумках", - считает Малинкович.