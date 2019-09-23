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РИА Новости

Саратовский студент, обвиняемый в убийстве подруги, рассказал о нападении

12:18 23.09.2019 (обновлено: 15:46 23.09.2019)
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© СУСК РФ по Саратовской областиСотрудник правоохранительных органов на месте убийства 18-летней девушки в Саратове
Сотрудник правоохранительных органов на месте убийства 18-летней девушки в Саратове
© СУСК РФ по Саратовской области
Сотрудник правоохранительных органов на месте убийства 18-летней девушки в Саратове. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Саратовский студент, которого обвиняют в убийстве подруги детства из-за отказа вернуть 2,3 тысячи рублей, рассказал подробности случившегося. Видеозапись опубликовал РЕН ТВ.
По словам молодого человека, он около двух часов ждал девушку в подъезде, пока она общалась со знакомым на улице.
Обвиняемый заявил, что не стал бы совершать преступление, если бы она вошла в дом не одна.
"Я на нее накинулся, она стала орать. Я стал наносить ножевые ранения — в шею, в корпус, везде. У меня не было цели именно насладиться этим. <…> У меня была цель — убить", — сообщил он, а также добавил, что покинул место преступления, забрав телефон и ключи жертвы.
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Однако позже он вернулся в подъезд, чтобы убедиться, что девушка мертва, и нанес ей еще несколько ножевых ранений.
Ранее стало известно, что 18-летний студент вечером 20 сентября подкараулил в подъезде подругу и нанес ей около 50 ударов ножом. Девушка погибла на месте.
Полицейские задержали молодого человека, когда он шел по улице в окровавленной одежде. Ему предъявили обвинение по статье УК "Убийство", он полностью признал вину.
Подруга убитой рассказала, что девушка получала от него сообщения с угрозами.
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СаратовПроисшествия
Популярные комментарии
Так спокойно обьясняет всё, как будто колбасы нарезал, а не человека, надеюсь дадут ему 1000 лет!
23 сентября, 15:12
Рустем Дашкин
1200002
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