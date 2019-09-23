Саратовский студент, обвиняемый в убийстве подруги, рассказал о нападении

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Саратовский студент, которого обвиняют в убийстве подруги детства из-за отказа вернуть 2,3 тысячи рублей, рассказал подробности случившегося. Видеозапись Саратовский студент, которого обвиняют в убийстве подруги детства из-за отказа вернуть 2,3 тысячи рублей, рассказал подробности случившегося. Видеозапись опубликовал РЕН ТВ.

По словам молодого человека, он около двух часов ждал девушку в подъезде, пока она общалась со знакомым на улице.

Обвиняемый заявил, что не стал бы совершать преступление, если бы она вошла в дом не одна.

"Я на нее накинулся, она стала орать. Я стал наносить ножевые ранения — в шею, в корпус, везде. У меня не было цели именно насладиться этим. <…> У меня была цель — убить", — сообщил он, а также добавил, что покинул место преступления, забрав телефон и ключи жертвы.

Однако позже он вернулся в подъезд, чтобы убедиться, что девушка мертва, и нанес ей еще несколько ножевых ранений.

Ранее стало известно, что 18-летний студент вечером 20 сентября подкараулил в подъезде подругу и нанес ей около 50 ударов ножом. Девушка погибла на месте.

Полицейские задержали молодого человека, когда он шел по улице в окровавленной одежде. Ему предъявили обвинение по статье УК "Убийство", он полностью признал вину.