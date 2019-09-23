В Пензенской области погиб человек при столкновении трех автомобилей

ПЕНЗА, 23 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще шестеро, включая подростка, пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей в Городищенском районе Пензенской области, сообщило в понедельник областное управление ГИБДД.
ДТП произошло в субботу вечером на улице Шоссейной в селе Средняя Елюзань.
"Произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2108, "Лада Приора" и Volkswagen Passat. В результате происшествия водитель автомобиля "Лада Приора" от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате ДТП с телесными повреждениями госпитализированы 17-летний пассажир "Приоры" и еще две взрослые пассажирки этой машины, а также водитель и двое пассажиров ВАЗ-2108.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, добавили в ведомстве.
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