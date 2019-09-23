Грабитель рассказал подробности убийства Михаила Круга

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Осужденный пожизненно член банды "Тверские волки" Александр Агеев рассказал, что предшествовало убийству певца Михаила Круга, дом которого он пытался обворовать, видео со следственным экспериментом опубликовал на своем Осужденный пожизненно член банды "Тверские волки" Александр Агеев рассказал, что предшествовало убийству певца Михаила Круга, дом которого он пытался обворовать, видео со следственным экспериментом опубликовал на своем YouTube-канале СК РФ.

Агеев и Дмитрий Веселов 30 июня 2002 года проникли в дом певца – как объясняет на видео Агеев, они перелезли через забор в углу и поднялись на третий этаж дома.

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"Услышали, что кто-то вошел в дом, и решили спрятаться… Спрятались в нише с левой стороны. Потом услышали шаги по лесенке, и вошла женщина. А так получилось, что диван у него - или ножка была сломана, или чего, и завязалась борьба. Она отскочила к двери. Я ударил ее в голову пистолетом, сверху вниз", - рассказывает на видео Агеев.

После этого открылась дверь и на третий этаж зашла жена Михаила Круга.

"Увидела, что я в маске, с пистолетом, закричала и побежала вниз по лесенке. Когда сбегали с лесенки, Веселов бежал первым, я за ним следом. В районе этой площадки из какой-то двери, я не видел из какой, вышел Круг. Он (Веселов - Прим. ред.) выстрелил, и все, убежали мы", - рассказал мужчина.