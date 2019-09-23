Грабитель рассказал подробности убийства Михаила Круга

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Осужденный пожизненно член банды "Тверские волки" Александр Агеев рассказал, что предшествовало убийству певца Михаила Круга, дом которого он пытался обворовать, видео со следственным экспериментом опубликовал на своем YouTube-канале СК РФ.
Агеев и Дмитрий Веселов 30 июня 2002 года проникли в дом певца – как объясняет на видео Агеев, они перелезли через забор в углу и поднялись на третий этаж дома.
"Услышали, что кто-то вошел в дом, и решили спрятаться… Спрятались в нише с левой стороны. Потом услышали шаги по лесенке, и вошла женщина. А так получилось, что диван у него - или ножка была сломана, или чего, и завязалась борьба. Она отскочила к двери. Я ударил ее в голову пистолетом, сверху вниз", - рассказывает на видео Агеев.
После этого открылась дверь и на третий этаж зашла жена Михаила Круга.
"Увидела, что я в маске, с пистолетом, закричала и побежала вниз по лесенке. Когда сбегали с лесенки, Веселов бежал первым, я за ним следом. В районе этой площадки из какой-то двери, я не видел из какой, вышел Круг. Он (Веселов - Прим. ред.) выстрелил, и все, убежали мы", - рассказал мужчина.
8 августа, 08:00РИА НовостиИсповедь киллера. Кто убил Михаила Круга
Убийство Круга в 2002 году до последнего времени было одним из самых громких нераскрытых преступлений в современной России, пока Следственный комитет не решил возобновить следствие. Новые данные об убийстве поведали специально этапированные из колоний члены банды "Тверские волки" Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно. Как выяснил СК, певца застрелил Веселов.