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РИА Новости

Омбудсмен Москвы изучит ситуацию с выселением онкобольных детей

12:12 23.09.2019
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© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в FacebookУполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в Facebook
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Москвы Татьяна Потяева изучит сообщения о попытках жителей одного из домов города выселить онкобольных детей из квартиры благотворительной программы.
Ранее председатель фонда помощи детям и их семьям "Спаси жизнь" Юлия Ромейко написала в своём аккаунте на Facebook о попытках жителей одного из домов Москвы выселить онкобольных детей из квартиры благотворительной программы "Добрый дом".
"Мы рассмотрим эту тему сегодня. Надо посмотреть, на каких основаниях они жили. Я дала уже поручение изучить эту ситуацию, мне должны доложить", - сказала Потяева РИА Новости.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова заявила РИА Новости, что находится на связи с фондом "Спаси жизнь" и в ближайшее время будет решать вопрос комфортного пребывания онкобольных детей в Москве, где они проходят лечение.
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Анна КузнецоваТатьяна ПотяеваМоскваОбщество
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