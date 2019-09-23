В Китае в этом году ожидают небывалый урожай зерновых

МОСКВА, 23 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В Китае в этом году, как ожидается, будет собран рекордный урожай зерновых, сообщило министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР с оговоркой, что урожай будет небывалым в случае, если не произойдёт серьезных стихийных бедствий. В Китае в этом году, как ожидается, будет собран рекордный урожай зерновых, сообщило министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР с оговоркой, что урожай будет небывалым в случае, если не произойдёт серьезных стихийных бедствий.

В этом году посевные площади сои в стране были увеличены на 666 тысяч гектаров, в то время как площади для выращивания риса и кукурузы сократились, что продемонстрировало улучшение общей структуры производства зерна.

Производство зерна также осуществлялось более экологично: в этом году 2 миллиона гектаров земли простояли под паром (их не использовали для посева), при этом в стране отмечается повсеместное сокращение использования химических удобрений и пестицидов, а применение органических удобрений выросло.