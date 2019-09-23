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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Китае в этом году ожидают небывалый урожай зерновых

12:11 23.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПшеница
Пшеница
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В Китае в этом году, как ожидается, будет собран рекордный урожай зерновых, сообщило министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР с оговоркой, что урожай будет небывалым в случае, если не произойдёт серьезных стихийных бедствий.
В этом году посевные площади сои в стране были увеличены на 666 тысяч гектаров, в то время как площади для выращивания риса и кукурузы сократились, что продемонстрировало улучшение общей структуры производства зерна.
Производство зерна также осуществлялось более экологично: в этом году 2 миллиона гектаров земли простояли под паром (их не использовали для посева), при этом в стране отмечается повсеместное сокращение использования химических удобрений и пестицидов, а применение органических удобрений выросло.
Официальные данные показывают, что объём производства зерна в Китае в 2018 году составил 657,89 миллиона тонн, что на 3,71 миллиона тонн, или на 0,6% меньше, чем в 2017 году.
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Россия-Китай: ГлавноеЭкономика
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