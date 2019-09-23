На Кубани откроются более 150 инновационных центров для обучения школьников

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019

КРАСНОДАР, 23 сен - РИА Новости. Краснодарский край во вторник в рамках нацпроекта "Образование" откроет 153 инновационных центра обучения "Точка роста", где школьников будут обучать по цифровому и гуманитарному профилям, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Завтра (во вторник - ред.) мы открываем 153 центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Для системы образования края это, можно сказать, глобальное изменение в подходе к обучению школьников. В "Точках роста" по-новому будут обучать по таким предметам, как "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что на "Технологии" школьники смогут постичь азы 3D-моделирования, прототипирования, компьютерного черчения, технологии цифрового пространства. "При этом мы не уходим от технологических дисциплин, которые уже были, они останутся в полном объеме. Также на базе этих центров будут развиваться творческие навыки, умение разрабатывать собственные проекты, а также ребята смогут получить шахматное образование", - добавил глава края.

Губернатор уточнил, что центры откроются в рамках нацпроекта "Образование". "Общий объем финансирования в этом году составил более 250 миллионов рублей, большую часть из них выделила федерация. На эти средства мы значительно обновили материально-техническую базу, это позволит использовать "Точки роста" в том числе как общественное пространство для семинаров и обучающих лекций", - пояснил Кондратьев.

Он добавил, что современную школу невозможно представить без введения новых дисциплин и новых подходов.