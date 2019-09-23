На Кубани откроются более 150 инновационных центров для обучения школьников

КРАСНОДАР, 23 сен - РИА Новости. Краснодарский край во вторник в рамках нацпроекта "Образование" откроет 153 инновационных центра обучения "Точка роста", где школьников будут обучать по цифровому и гуманитарному профилям, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Завтра (во вторник - ред.) мы открываем 153 центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Для системы образования края это, можно сказать, глобальное изменение в подходе к обучению школьников. В "Точках роста" по-новому будут обучать по таким предметам, как "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", - сказал Кондратьев.
Он уточнил, что на "Технологии" школьники смогут постичь азы 3D-моделирования, прототипирования, компьютерного черчения, технологии цифрового пространства. "При этом мы не уходим от технологических дисциплин, которые уже были, они останутся в полном объеме. Также на базе этих центров будут развиваться творческие навыки, умение разрабатывать собственные проекты, а также ребята смогут получить шахматное образование", - добавил глава края.
Губернатор уточнил, что центры откроются в рамках нацпроекта "Образование". "Общий объем финансирования в этом году составил более 250 миллионов рублей, большую часть из них выделила федерация. На эти средства мы значительно обновили материально-техническую базу, это позволит использовать "Точки роста" в том числе как общественное пространство для семинаров и обучающих лекций", - пояснил Кондратьев.
Он добавил, что современную школу невозможно представить без введения новых дисциплин и новых подходов.
"Мы видим, что сейчас востребовано у школьников, какие направления им помогут определиться с профессией в будущем. Та же робототехника, которая появилась сравнительно недавно в школах, сейчас у ребят в приоритете. И самый яркий пример – это Worldskills, на котором каждый год наши мальчишки и девчонки занимают призовые места", - отметил губернатор.