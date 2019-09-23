Украинские силовики 115 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские силовики 115 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, в результате обстрелов пострадали трое мирных жителей, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в ведомстве сообщали о 106 нарушениях со стороны украинских силовиков, зафиксированных за предыдущую неделю.

"За период с 16 по 22 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 115 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранение получили трое мирных жителей", - сказал представитель ДНР в СЦКК.