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РИА Новости

Украинские силовики 115 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

12:08 23.09.2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские силовики 115 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, в результате обстрелов пострадали трое мирных жителей, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали о 106 нарушениях со стороны украинских силовиков, зафиксированных за предыдущую неделю.
"За период с 16 по 22 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 115 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранение получили трое мирных жителей", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили 88 артснарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, шесть танковых снарядов и около 200 мин калибрами 120 и 82 миллиметра.
Солдат ВСУ
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