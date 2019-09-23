МИД призвал страны присоединиться к конвенции ШОС по борьбе с экстремизмом

"Задача налаживания эффективного международного сотрудничества по противодействию распространения противоправного контента в интернете стоит, как никогда, остро. При этом мы убеждены, что такое взаимодействие должно выстраиваться на обязательном соблюдении международного права, отказе от использования двойных стандартов и скрытых повесток дня в отношении террористов, признании за государствами и их компетентными органами ведущей роли в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Со схожих позиций в данном вопросе выступают наши союзники, единомышленники по ОДКБ, СНГ, БРИКС и ШОС", - сказал Тарабрин.