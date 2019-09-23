Роскомнадзор удалил 58 материалов, оскорбляющих государство

СОЧИ, 23 сен — РИА Новости. Роскомнадзор удалил 58 и заблокировал четыре материала, оскорбляющих государственную власть с момента принятия закона о борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству, сообщил руководитель федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров.
Он пояснил, что решения о нарушениях принимает Генеральная прокуратура. При этом с момента вступления в силу закона в Роскомнадзор поступило 36 требований Генеральной прокуратуры о нарушениях в 62 информационных материалах.
"Ни одного СМИ задействовано не было в этих материалах, все это касалось интернет-площадок, социальных сетей: "ВКонтакте", "Твиттер", "Инстаграм", "Фейсбук", YouTube и другие. В 58 случаях из 62 нам удалось добиться удаления всех этих материалов. Четыре материала были заблокированы. В зарегистрированных СМИ нарушения данного закона не выявлено. Мы не видим даже субстрата для таких нарушений", — заявил Жаров в рамках форума "Вся Россия" Союза журналистов России.
Президент России Владимир Путин 18 марта подписал законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству. Закон об ответственности за распространение недостоверной информации предполагает наложение штрафов до 1,5 миллиона рублей.
Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам, Конституции или органам власти России был подписан также 18 марта. Он вводит запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме. При обнаружении такой информации владельцам ресурса даются сутки на ее удаление с момента получения уведомления, в противном случае ресурс ждет блокировка.