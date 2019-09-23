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РИА Новости

Авиакомпаниям, продающим билеты по доступным ценам в ДФО, пообещали льготы

11:59 23.09.2019 (обновлено: 12:05 23.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 1 марта 2020 года обеспечить доступ к международным маршрутам авиакомпаниям, летающим по ДФО по доступным ценам, сообщается на сайте президента.
"Правительству Российской Федерации ... принять меры, направленные на предоставление авиакомпаниям, осуществляющим региональные авиаперевозки пассажиров по доступным ценам внутри Дальневосточного федерального округа, доступа к международным воздушным перевозкам пассажиров", - говорится в списке поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.
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Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме заявил, что авиакомпании, летающие на Дальний Восток и продающие билеты на эти рейсы по разумным ценам, было бы правильно поощрять преимущественным доступом к перевозкам по другим, наиболее выгодным, направлениям. Минтранс РФ сообщал, что уже приступил к обсуждению механизма по преференциям.
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