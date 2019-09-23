Авиакомпаниям, продающим билеты по доступным ценам в ДФО, пообещали льготы

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме заявил, что авиакомпании, летающие на Дальний Восток и продающие билеты на эти рейсы по разумным ценам, было бы правильно поощрять преимущественным доступом к перевозкам по другим, наиболее выгодным, направлениям. Минтранс РФ сообщал, что уже приступил к обсуждению механизма по преференциям.