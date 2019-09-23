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РИА Новости

В Апелляционном суде Гааги начались слушания по делу бывших акционеров ЮКОС

11:56 23.09.2019
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© AFP 2019 / Denis Sinyakov Здание нефтяной компании "ЮКОС" в Москве
Здание нефтяной компании ЮКОС в Москве
© AFP 2019 / Denis Sinyakov
Здание нефтяной компании "ЮКОС" в Москве. Архивное фото
ГААГА (Нидерланды), 23 сен - РИА Новости, Виктория Иванова. Заключительный раунд слушаний по ходатайству бывших мажоритарных акционеров компании ЮКОС об отмене решения Окружного суда Гааги, отказавшего в выплате им Россией 50 миллиардов долларов, начался в понедельник в Апелляционном суде Гааги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пресс-релизе Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) его руководитель Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу, заявил, что эти "слушания венчают большую работу, проведенную за последние три года Российской Федерацией по консолидации собственной правовой позиции по этому беспрецедентному для международного инвестиционного арбитража делу".
Офис нефтяной компании Юкос в Москве
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Слушания пройдут 23, 24 и 30 сентября. Кондаков выразил надежду, что апелляционный суд Гааги "поддержит решение предыдущей инстанции об отмене арбитражных решений и поставит, наконец, точку в этом затянувшемся разбирательстве". В понедельник внимание адвокатов обеих сторон будет сосредоточено на статье 45 Договора к Энергетической хартии.
Как сказал РИА Новости один из представляющих российскую сторону адвокатов Андреа Пинна, заседание в понедельник, "возможно, не станет началом финальной битвы, поскольку, по законам Нидерландов, решение суда может быть обжаловано в вышестоящей инстанции. "Но это слушание, бесспорно, очень важно", - подчеркнул он.
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В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.
В июне 2015 года во Франции и Бельгии — во исполнение решения третейского суда в Гааге по иску бывших акционеров ЮКОС - был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители решения сочли российским.
В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение местного арбитража о взыскании с России 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, пояснив, что данное дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.
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