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РИА Новости

Зеленский подписал закон о процедуре импичмента президента Украины

11:52 23.09.2019 (обновлено: 13:55 23.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады. Архивное фото
КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пописал закон о процедуре импичмента главы государства, сообщается на официальном сайте Верховной рады.
Зеленский ранее заявлял, что одним из первых законопроектов, который он внесет на посту главы государства, будет закон о процедуре импичмента. Рада приняла документ 10 сентября. По мнению оппозиции, голосование прошло с нарушениями, так как депутаты не смогли подать свои поправки к документу. Это дает основания оспорить этот документ в Конституционном суде.
На сайте Рады отмечается, что документ в понедельник "возвращен в парламент с подписью президента".
Позднее в Telegram-канале Зеленского появилась видеозапись, на которой президент заявил: "Я начинаю с себя – подписываю принятый парламентом закон об импичменте президента".
"Верховная рада Украины может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления", - говорится в тексте закона.
Закон вступает в силу на следующей день после опубликования в официальной прессе.
В документе отмечается, что основанием для инициирования импичмента является письменное представление, которое подписали большинство депутатов от конституционного состава Рады, то есть 226 парламентариев. Их подписи не отзываются. Такое представление должно содержать обоснование для создания временной следственной комиссии.
Парламент голосованием должен принять решение относительно инициирования импичмента и внесения его в повестку работы Рады. После этого парламент создает временную следственную комиссию, куда входят депутаты по пропорциональному принципу, специальный прокурор и специальные следователи.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львов. 6 июля 2019
10 сентября, 13:24Сказано в эфире
Политик: закон Украины об импичменте – это "удачный вброс"Верховная рада приняла закон о процедуре импичмента президента Украины. В эфире радио Sputnik свое отношение к документу высказал президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Временная следственная комиссия проводит расследование о госизмене или других преступлений, проверяет обоснованность доказательств и готовит предложения относительно проекта постановления Рады об обвинениях в адрес президента Украины.
Глава государства, согласно документу, имеет право на не более пяти защитников. Президент должен быть приглашен на заседание по рассмотрению выводов комиссии. Кроме этого, Рада может заслушать свидетелей и экспертов.
Отмечается, что решение об обвинении президента принимается тайным голосованием бюллетенями по каждому пункту обвинений отдельно. В случае принятия постановления Рада обращается в Конституционный суд относительно конституционности процедуры и Верховный суд для получения выводов по обвинениям.
"В случае получения выводов Конституционного суда Украины и Верховного суда соответственно о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления, Верховная рада Украины тайным голосованием путем подачи бюллетеней принимает решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента", - говорится в законе. Постановление считается принятым, если набрало не менее трех четвертей голосов от конституционного состава Рады.
Если Раде не удается принять постановление об импичменте, спикер парламента приносит извинения президенту от имени всего законодательного органа.
Заседание Верховной рады Украины
3 сентября, 15:40Радио Sputnik
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Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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