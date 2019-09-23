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РИА Новости

Экспорт IT-услуг московских предприятий достиг 587 млн долларов

11:51 23.09.2019
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© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком
© Depositphotos / stockasso
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Объем экспорта IT-услуг московских компаний По итогам I квартала 2019 года составил 587 миллионов долларов, сообщает столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.

"По итогам I квартала 2019 года объем экспорта российских IT-услуг составил 1,2 миллиарда долларов - на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Москва занимает в структуре экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг более 47%. В январе-марте этого года объем экспорта IT-услуг московскими компаниями составил 587 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Департамента Алексей Фурсин, развитие экспорта IT-услуг является одним из важных направлений деятельности Московского экспортного центра , столичные власти оказывают компаниям-экспортерам существенную поддержку.
"Так, с 6 по 10 октября 2019 года столичные компании примут участие в крупнейшей выставке IT сферы в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии – GITEX Technology Week. На коллективном стенде "Made in Moscow" будут представлены 18 компаний, 15 из которых являются именно поставщиками IT-услуг", - приводятся в сообщении слова Фурсина.
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Также в качестве одной из мер поддержки компаний-экспортеров в этом году Московский экспортный центр запустил "экспортный калькулятор" - аналитический инструмент, который позволяет оценить потенциальный рынок сбыта. Калькулятор МЭЦ, в отличие от других онлайн-инструментов, основан на данных исследований реальных кейсов и оценивает конкретный эффект на операционную деятельность компаний, а не только параметры внешнеторговой деятельности. Разработка позволяет компаниям заранее оценить возможный экономический эффект от выхода на зарубежные рынки, сообщили в Департаменте.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия экспортирует свои телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги более чем в 140 стран мира. В топ-5 стран-импортеров российских IT-услуг входят США, Великобритания, Кипр, Германия и Ирландия.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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