Экспорт IT-услуг московских предприятий достиг 587 млн долларов

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Объем экспорта IT-услуг московских компаний По итогам I квартала 2019 года составил 587 миллионов долларов, сообщает столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.

"По итогам I квартала 2019 года объем экспорта российских IT-услуг составил 1,2 миллиарда долларов - на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Москва занимает в структуре экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг более 47%. В январе-марте этого года объем экспорта IT-услуг московскими компаниями составил 587 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Департамента Алексей Фурсин, развитие экспорта IT-услуг является одним из важных направлений деятельности Московского экспортного центра , столичные власти оказывают компаниям-экспортерам существенную поддержку.

"Так, с 6 по 10 октября 2019 года столичные компании примут участие в крупнейшей выставке IT сферы в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии – GITEX Technology Week. На коллективном стенде "Made in Moscow" будут представлены 18 компаний, 15 из которых являются именно поставщиками IT-услуг", - приводятся в сообщении слова Фурсина.

Также в качестве одной из мер поддержки компаний-экспортеров в этом году Московский экспортный центр запустил "экспортный калькулятор" - аналитический инструмент, который позволяет оценить потенциальный рынок сбыта. Калькулятор МЭЦ, в отличие от других онлайн-инструментов, основан на данных исследований реальных кейсов и оценивает конкретный эффект на операционную деятельность компаний, а не только параметры внешнеторговой деятельности. Разработка позволяет компаниям заранее оценить возможный экономический эффект от выхода на зарубежные рынки, сообщили в Департаменте.