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РИА Новости

В Будапеште назвали критику в ЕС отношений Путина и Орбана необоснованной

11:50 23.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 23 сен – РИА Новости. Сложившиеся хорошие отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вызывают необоснованную критику европейских лидеров, заявил председатель Национального собрания Венгрии Ласло Кевер.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее подтвердил РИА Новости подготовку к визиту Путина в конце октября этого года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в июле, отвечая на вопрос о том, может ли Путин посетить Будапешт 30 октября, рассказал, что подготовка к визиту ведется.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
1 февраля, 12:02РИА Новости
МИД Венгрии обвинил Западную Европу в лицемерии в отношениях с Россией
"Мы очень в октябре ждем господина президента РФ с визитом в Будапешт", - сказал Кевер в понедельник на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в рамках Совещания спикеров парламентов стран Евразии.
Спикер Нацсобрания также отметил, что у лидеров РФ и Венгрии "сложились хорошие доверительные личностные отношения".
Кроме того, председатель Нацсобрания с удивлением заметил, что европейские "лидеры, которые критикуют Будапешт за частые встречи президента Венгрии с господином Путиным, сами гораздо чаще встречаются с Путиным".
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто. Архивное офто
18 сентября 2018, 05:44РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Венгрии
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Ласло КеверЕвросоюзВиктор ОрбанВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияВенгрияВ мире
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