В Будапеште назвали критику в ЕС отношений Путина и Орбана необоснованной

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции

НУР-СУЛТАН, 23 сен – РИА Новости. Сложившиеся хорошие отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вызывают необоснованную критику европейских лидеров, заявил председатель Национального собрания Венгрии Ласло Кевер.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее подтвердил РИА Новости подготовку к визиту Путина в конце октября этого года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в июле, отвечая на вопрос о том, может ли Путин посетить Будапешт 30 октября, рассказал, что подготовка к визиту ведется.

"Мы очень в октябре ждем господина президента РФ с визитом в Будапешт", - сказал Кевер в понедельник на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в рамках Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

Спикер Нацсобрания также отметил, что у лидеров РФ и Венгрии "сложились хорошие доверительные личностные отношения".