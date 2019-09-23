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РИА Новости

Британская туристическая компания Thomas Cook

11:49 23.09.2019
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© AFP 2019 / Tolga AkmenОфис туристической компании Thomas Cook в Лондоне
Офис туристической компании Thomas Cook в Лондоне
© AFP 2019 / Tolga Akmen
Thomas Cook Group plc – одна из старейших туристических компаний мира, основанная в 1841 году британским предпринимателем Томасом Куком.
В 1928 году организация была продана бельгийским владельцам, но в 1948 году была национализирована и стала частью государственной Британской железной дороги.
В 1972 году компания вновь перешла в частную собственность, после чего произошла серия слияний и поглощений.
В 2001 году Thomas Cook & Son была приобретена C&N Touristic AG и сменила название на Thomas Cook AG.
12 февраля 2007 года Thomas Cook AG объявила о слиянии с компанией MyTravel Group plc, в результате чего 19 июня 2007 года была образована компания Thomas Cook Group plc.
В настоящее время компания работает в 16 странах мира. Ее сотрудниками являются более 20 тысяч человек, за время работы было обслужено 22 миллиона клиентов.
Туроператорами компании являются: Thomas Cook (Великобритания), Neckermann (Континентальаня Европа) и Spies Tjareborg ving (Северная Европа).
В 2011 году в группу компаний Thomas Cook Group Plc вошел старейший российский холдинг "Интурист".
В марте 2019 года британская туристическая компания заявила о покупке российского туроператора "Библио Глобус".
Thomas CookGroup владеет авиакомпаниями ThomasCook Airlines и немецкой Condor, у нее более 100 самолетов.
Thomas Cook Hotels & Resorts является гостиничным подразделением Thomas Cook, объединяет восемь брендов отелей.
Главным исполнительным директором группы является Питер Фанкхаузер, председателем совета директоров – Фрэнк Мейсман.
В 2018 году выручка компании Thomas Cook Group plc составила 7,39 миллионов фунтов.
В последнее время компания испытывала проблемы с обслуживанием кредитов.
В августе 2019 года она заключила с крупнейшим китайским акционером Fosun Tourism Group соглашение о спасении организации на общую сумму 900 миллионов фунтов, однако 23 сентября 2019 года компания объявила о своей принудительной ликвидации.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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