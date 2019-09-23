Британская туристическая компания Thomas Cook

Thomas Cook Group plc – одна из старейших туристических компаний мира, основанная в 1841 году британским предпринимателем Томасом Куком.

. В 1928 году организация была продана бельгийским владельцам , но в 1948 году была национализирована и стала частью государственной Британской железной дороги

В 1972 году компания вновь перешла в частную собственность, после чего произошла серия слияний и поглощений.

В 2001 году Thomas Cook & Son была приобретена C&N Touristic AG и сменила название на Thomas Cook AG.

12 февраля 2007 года Thomas Cook AG объявила о слиянии с компанией MyTravel Group plc, в результате чего 19 июня 2007 года была образована компания Thomas Cook Group plc.

В настоящее время компания работает в 16 странах мира. Ее сотрудниками являются более 20 тысяч человек, за время работы было обслужено 22 миллиона клиентов.

Туроператорами компании являются : Thomas Cook (Великобритания), Neckermann (Континентальаня Европа) и Spies Tjareborg ving (Северная Европа).

В 2011 году в группу компаний Thomas Cook Group Plc вошел старейший российский холдинг "Интурист".

В марте 2019 года британская туристическая компания заявила о покупке российского туроператора "Библио Глобус".

Thomas CookGroup владеет авиакомпаниями ThomasCook Airlines и немецкой Condor, у нее более 100 самолетов.

Главным исполнительным директором группы является Питер Фанкхаузер, председателем совета директоров – Фрэнк Мейсман.

В 2018 году выручка компании Thomas Cook Group plc составила 7,39 миллионов фунтов.

В последнее время компания испытывала проблемы с обслуживанием кредитов.

В августе 2019 года она заключила с крупнейшим китайским акционером Fosun Tourism Group соглашение о спасении организации на общую сумму 900 миллионов фунтов, однако 23 сентября 2019 года компания объявила о своей принудительной ликвидации.