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РИА Новости

В Чебоксарах мотоциклист с пассажиркой разбились после наезда на пешехода

11:44 23.09.2019 (обновлено: 13:56 23.09.2019)
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© Фото : УГИБДД МВД по ЧувашииДТП с участием мотоцикла в Чебоксарах,Чувашия
ДТП с участием мотоцикла в Чебоксарах,Чувашия
© Фото : УГИБДД МВД по Чувашии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен — РИА Новости. Мотоциклист и его девушка-пассажир погибли во время гонок по набережной в Чебоксарах после того, как сбили стоявшую на дороге зрительницу, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.
Авария произошла в субботу около 17.35 на Московской набережной Чебоксар возле яхтклуба. На видео, опубликованном на автопортале "Зарулем", запечатлен момент гонок, когда мотоцикл сбивает девушку, стоящую на дороге возле другого мотоцикла, а затем падает сам.
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"28-летний чебоксарец без мотошлема на мотоцикле "Сузуки" совершил наезд на пешехода – 24-летнюю жительницу Чебоксар, после чего транспортное средство изменило траекторию движения и врезалось в створку ворот. От полученных травм мотоциклист и его 26-летняя пассажирка из Марий Эл, которая также была без мотошлема, погибли на месте происшествия. Состояние пешехода, на которого был совершен наезд, не внушает медикам опасений. После оказания помощи пострадавшая была отпущена домой", - говорится в сообщении.
© Фото : УГИБДД МВД по ЧувашииДТП с участием мотоцикла в Чебоксарах,Чувашия
ДТП с участием мотоцикла в Чебоксарах,Чувашия
© Фото : УГИБДД МВД по Чувашии
ДТП с участием мотоцикла в Чебоксарах,Чувашия
Обстоятельства ДТП устанавливаются. По данным УГИБДД МВД по Чувашии, житель Чебоксар, управлявший мотоциклом, был лишен водительских прав.
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