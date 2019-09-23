В Чебоксарах мотоциклист с пассажиркой разбились после наезда на пешехода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен — РИА Новости. Мотоциклист и его девушка-пассажир погибли во время гонок по набережной в Чебоксарах после того, как сбили стоявшую на дороге зрительницу, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

"28-летний чебоксарец без мотошлема на мотоцикле "Сузуки" совершил наезд на пешехода – 24-летнюю жительницу Чебоксар, после чего транспортное средство изменило траекторию движения и врезалось в створку ворот. От полученных травм мотоциклист и его 26-летняя пассажирка из Марий Эл, которая также была без мотошлема, погибли на месте происшествия. Состояние пешехода, на которого был совершен наезд, не внушает медикам опасений. После оказания помощи пострадавшая была отпущена домой", - говорится в сообщении.