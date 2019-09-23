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РИА Новости

В МИД России оценили обстановку в Ираке

11:43 23.09.2019 (обновлено: 12:05 23.09.2019)
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© РИА Новости / Рафаэль Даминов / Перейти в фотобанкРазрушенные дома на улице Мосула
Разрушенные дома на улице Мосула
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
Перейти в фотобанк
Разрушенные дома на улице Мосула. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Ираке по-прежнему актуальна угроза дальнейшей дестабилизации обстановки, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.

"В Ираке, несмотря на завершение военной кампании против ИГИЛ*, по-прежнему актуальна угроза дальнейшей дестабилизации обстановки. Недобитое игиловское подполье перешло к диверсионной войне, делая ставку на разжигание суннитско-шиитского конфликта. В этой связи все большее значение приобретает координация антитеррористических действий в рамках Багдадского информационного центра с участием военных Ирака, Ирана, России и Сирии, а также взаимодействие Багдада с Дамаском по уничтожению остатков террористических группировок на сирийско-иракской границе", - сообщил дипломат.

Военные ведомства РФ, Сирии, Ирана и Ирака в 2015 году создали в Багдаде координационный центр по обмену разведывательной информацией. Его основные функции - сбор, обработка, обобщение и анализ текущих данных об обстановке в ближневосточном регионе в контексте борьбы с боевиками, распределение информации по назначению и оперативная передача генеральным штабам указанных стран.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Читайте полный текст интервью Владимира Тарабрина >>
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Владимир ТарабринИсламское государствоМИД РФИракСирияВ мире
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