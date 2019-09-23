В Австралии вновь начали находить иглы в клубнике

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Полиция австралийского штата Виктория расследует два случая обнаружения швейных игл в клубнике, купленной в супермаркетах, сообщает газета The Age.
По словам одной из потерпевших, она нашла иголку в ягодах, которые собиралась использовать для приготовления праздничного торта.
"Я была в шоке, не могла в это поверить. Двое моих детей уже держали в руках клубнику и собирались ее есть. Нам просто повезло, что именно мне досталась эта ягода", — рассказала она.
Аналогичный случай произошел две недели назад.
В сентябре прошлого года австралийская полиция начала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Иголки также находили в бананах и яблоках.
Полиции удалось арестовать женщину, подозреваемую в преступлениях. Суд Брисбена установил, что она делала это из мести. Позже ее решили освободить под залог.
26 ноября 2018, 17:52РИА НовостиВ Новой Зеландии нашли клубнику со швейными иглами внутри