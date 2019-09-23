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РИА Новости

В Австралии вновь начали находить иглы в клубнике

11:40 23.09.2019 (обновлено: 13:26 23.09.2019)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаКлубника
Клубника
© РИА Новости / Елена Шестернина
Клубника. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Полиция австралийского штата Виктория расследует два случая обнаружения швейных игл в клубнике, купленной в супермаркетах, сообщает газета The Age.
По словам одной из потерпевших, она нашла иголку в ягодах, которые собиралась использовать для приготовления праздничного торта.
"Я была в шоке, не могла в это поверить. Двое моих детей уже держали в руках клубнику и собирались ее есть. Нам просто повезло, что именно мне досталась эта ягода", — рассказала она.
Аналогичный случай произошел две недели назад.
В сентябре прошлого года австралийская полиция начала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Иголки также находили в бананах и яблоках.
Полиции удалось арестовать женщину, подозреваемую в преступлениях. Суд Брисбена установил, что она делала это из мести. Позже ее решили освободить под залог.
Игла в упаковке с клубникой с прилавка одного из магазинов Квинсленда, Австралия. Архивное фото
26 ноября 2018, 17:52РИА Новости
В Новой Зеландии нашли клубнику со швейными иглами внутри
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