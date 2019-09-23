Путин поручил увеличить стимулирующие выплаты врачам и учителям в ДФО

"Обеспечить введение дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам участникам программ "Земский доктор" и "Земский учитель", прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, исходя из увеличения размера указанных выплат до 200 процентов", - говорится в перечне поручений.

Путин в начале сентября на Восточном экономическом форуме заявил, что общероссийские программы "Земский доктор" и "Сельский учитель" необходимо адаптировать к условиям Дальнего Востока, увеличив их по сравнению с существующими сегодня по стране в целом. Позже Скворцова сообщила, что дополнительные выплаты для привлечения молодых специалистов в отделенные и труднодоступные регионы страны к данным программам начнут действовать в стране уже в следующем году.