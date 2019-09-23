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РИА Новости

Путин поручил увеличить стимулирующие выплаты врачам и учителям в ДФО

11:38 23.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 декабря 2019 года увеличить выплаты для врачей и учителей в Дальневосточном федеральном округе в рамках программ "Земский доктор" и "Сельский учитель" в два раза, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Обеспечить введение дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсационным выплатам участникам программ "Земский доктор" и "Земский учитель", прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, исходя из увеличения размера указанных выплат до 200 процентов", - говорится в перечне поручений.
Врач во время осмотра пациента
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Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр России Дмитрий Медведев, министр здравоохранения России Вероника Скворцова, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, срок выполнения - 1 декабря.
Путин в начале сентября на Восточном экономическом форуме заявил, что общероссийские программы "Земский доктор" и "Сельский учитель" необходимо адаптировать к условиям Дальнего Востока, увеличив их по сравнению с существующими сегодня по стране в целом. Позже Скворцова сообщила, что дополнительные выплаты для привлечения молодых специалистов в отделенные и труднодоступные регионы страны к данным программам начнут действовать в стране уже в следующем году.
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Дмитрий МедведевВероника СкворцоваВладимир ПутинПриморский крайОбщество
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