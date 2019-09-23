В Хабаровском крае может появиться туристическое такси для гостей из КНР

Идея о такси для иностранцев прозвучала на транспортном форуме дальневосточных регионов, который проходит в Хабаровске. Для этого предложено взять с полсотни авто, оснастить их надписями на китайском, посадить за руль машин водителей, знающих хотя бы несколько разговорных фраз на китайском и предложить их услуги крупным туроператорам. Авторы идеи уверяют, что стоимость ее воплощения довольна скромна, зато эффект не заставит себя ждать.