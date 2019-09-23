В Хабаровском крае может появиться туристическое такси для гостей из КНР

МОСКВА, 23 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В Хабаровском крае хотят создать туристическое такси для гостей из Китая.
Идея о такси для иностранцев прозвучала на транспортном форуме дальневосточных регионов, который проходит в Хабаровске. Для этого предложено взять с полсотни авто, оснастить их надписями на китайском, посадить за руль машин водителей, знающих хотя бы несколько разговорных фраз на китайском и предложить их услуги крупным туроператорам. Авторы идеи уверяют, что стоимость ее воплощения довольна скромна, зато эффект не заставит себя ждать.
Такую практику хотят внедрить на всем Дальнем Востоке, но начнут со столиц Приморья и Хабаровского края.