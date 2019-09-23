Фильм "Тайна печати дракона" возглавил прокат по итогам выходных

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российско-китайский приключенческий фильм "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат по итогам выходных, собрав более 195 миллионов рублей, сообщает портал kinobusiness.com в понедельник.
Фильм Олега Степченко "Тайна печати дракона" – вторая часть франшизы о приключениях путешественника и картографа Джонатана Грина (Джейсон Флеминг). Первая часть киносаги называлась "Вий 3D" по мотивам повестей Николая Гоголя. По сюжету Джонатан Грин получает от Петра I поручение изготовить карты Дальнего Востока. Во время этого странствия европейский ученый попадает в Китай и сталкивается с таинственными существами, которые, казалось бы, существуют лишь в мифах и преданиях.
В картине снимались актеры из России, Китая, Америки, Англии, том числе голливудские звезды Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Чарльз Дэнс.
На вторую строчку рейтинга сместился хоррор "Оно-2", события которого разворачиваются спустя много лет после того, как герои встретилась с клоуном Пеннивайзом. Выходные принесли ему 77,4 миллиона рублей, за три недели проката фильм собрал более миллиарда рублей.
Третье место заняла комедия Лорин Скафария "Стриптизерши" с Дженнифер Лопес в одной из главных ролей. За уикенд фильм заработал 42,9 миллиона рублей, две недели проката принесли фильму 145,2 миллиона рублей.
На четвертом месте – еще одна новинка проката, фильм Адриана Грюнберга "Рэмбо: Последняя кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли. За первые выходные картина собрала 31,7 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров комедийная мелодрама Yesterday Дэнни Бойла о мире, в котором все забыли о существовании группы The Beatles, собравший за выходные 27,6 миллиона рублей.