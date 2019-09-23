Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T11:37Z
https://ria.ru/20190923/1558995514.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155782/96/1557829674_0:0:1314:739_1036x0_80_0_0_849edb2f42b0829bb7eec60a38556da7.jpg
РИА Новости
Культура

Фильм "Тайна печати дракона" возглавил прокат по итогам выходных

11:37 23.09.2019
767
© China Film Co. (2019)Кадр из фильма "Тайна печати дракона"
Кадр из фильма Тайна печати дракона
© China Film Co. (2019)
Кадр из фильма "Тайна печати дракона"
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российско-китайский приключенческий фильм "Тайна печати дракона" возглавил российский прокат по итогам выходных, собрав более 195 миллионов рублей, сообщает портал kinobusiness.com в понедельник.
Фильм Олега Степченко "Тайна печати дракона" – вторая часть франшизы о приключениях путешественника и картографа Джонатана Грина (Джейсон Флеминг). Первая часть киносаги называлась "Вий 3D" по мотивам повестей Николая Гоголя. По сюжету Джонатан Грин получает от Петра I поручение изготовить карты Дальнего Востока. Во время этого странствия европейский ученый попадает в Китай и сталкивается с таинственными существами, которые, казалось бы, существуют лишь в мифах и преданиях.
Кадр из фильма Тайна печати дракона
20 сентября, 08:00Культура
Иногда они возвращаются. Шварценеггер, Джеки Чан, Сталлоне и другие в кино
В картине снимались актеры из России, Китая, Америки, Англии, том числе голливудские звезды Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Чарльз Дэнс.
На вторую строчку рейтинга сместился хоррор "Оно-2", события которого разворачиваются спустя много лет после того, как герои встретилась с клоуном Пеннивайзом. Выходные принесли ему 77,4 миллиона рублей, за три недели проката фильм собрал более миллиарда рублей.
Кадр из фильма Стриптизерши
Вчера, 12:45Культура
Фильм "Стриптизерши" запретили в Малайзии за "непристойное" содержание
Третье место заняла комедия Лорин Скафария "Стриптизерши" с Дженнифер Лопес в одной из главных ролей. За уикенд фильм заработал 42,9 миллиона рублей, две недели проката принесли фильму 145,2 миллиона рублей.
На четвертом месте – еще одна новинка проката, фильм Адриана Грюнберга "Рэмбо: Последняя кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли. За первые выходные картина собрала 31,7 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров комедийная мелодрама Yesterday Дэнни Бойла о мире, в котором все забыли о существовании группы The Beatles, собравший за выходные 27,6 миллиона рублей.
Кадр из трейлера фильма Рэмбо: Последняя кровь
05:24Культура
Создатель Рэмбо не хочет иметь ничего общего с новым фильмом об этом герое
600004
Обсудить 0
КультураДженнифер ЛопесСильвестр СталлонеАрнольд ШварценеггерРоссия
Рекомендуем
Михаил Круг
СК раскрыл убийство Михаила Круга
РИА
Новости
Американский писатель-фантаст Джордж Рэймонд Ричард Мартин на пресс-конференции в Санкт-Петербурге
"Эмми": создатели "Игры престолов" поблагодарили Джорджа Мартина
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции
В Будапеште назвали критику в ЕС отношений Путина и Орбана необоснованной
Клубника
В Австралии вновь начали находить иглы в клубнике
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Северной Каролине. 9 сентября 2019
Зариф рассказал, почему власти Ирана не встречаются с Трампом
Рабочий в цехе
В России работают над истребителем шестого поколения
Школьники на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
В Дамаске открылась школа, отремонтированная на собранные в России средства
Американский военный вертолет CH-47 Chinook на севере Афганистана
Спецслужбы США причастны к переброске боевиков в Афганистан, заявили в ФСБ
Учебное десантирование БМД-2
Опубликованы фотографии разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
Кадр из фильма Стриптизерши
Фильм "Стриптизерши" запретили в Малайзии за "непристойное" содержание
Боевой пуск ракеты
С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире, пишут китайские СМИ
Самолет Ан-2
Минпромторг отменил итоги конкурса на разработчика самолета на замену Ан-2
Девушка фотографирует из окна поезда
В СПЧ призвали привлекать блогеров к борьбе с экстремизмом и ксенофобией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:33ПАСЕ не может обязать делегацию участвовать в сессиях, сообщил источник
20:31К Земле приблизится астероид размером с три пирамиды Хеопса
20:30В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли
20:26Премьер Пакистана назвал "самую большую ошибку" страны
20:14Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
20:12Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов
20:10Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
20:10"Совет Европы – не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
Лента новостейМолния