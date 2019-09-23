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РИА Новости

В Магаданской области объявили штормовое предупреждение

11:35 23.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Магаданской областиРазмытие дорог в Магаданской области в результате паводков
Размытие дорог в Магаданской области в результате паводков
© Фото : ГУ МЧС России по Магаданской области
Размытие дорог в Магаданской области в результате паводков. Архивное фото
МАГАДАН, 23 сен - РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели в понедельник объявили штормовое предупреждение в нескольких районах Магаданской области и в Магадане, ожидаются сильный ветер и дождь, сообщает Пожарно-спасательный центр региона.
"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в городе Магадане, Ольском, Хасынском, Ягоднинском, Тенькинском, Сусуманском, Омсукчанском, Среднеканском, Северо-Эвенском городских округах, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, нарушениями автомобильного сообщения, затруднениями в работе всех видов транспорта (авто, авиа), нарушениями в ЖКХ", - говорится в сообщении.
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