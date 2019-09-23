В Магаданской области объявили штормовое предупреждение

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в городе Магадане, Ольском, Хасынском, Ягоднинском, Тенькинском, Сусуманском, Омсукчанском, Среднеканском, Северо-Эвенском городских округах, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, нарушениями автомобильного сообщения, затруднениями в работе всех видов транспорта (авто, авиа), нарушениями в ЖКХ", - говорится в сообщении.