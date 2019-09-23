Работы ведущих каллиграфов и художников Китая показали на выставке в Москве

МОСКВА, 23 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Около 450 лучших работ ведущих каллиграфов и художников современного Китая было показано на прошедшей 20-22 сентября в московском парке "Сокольники" выставке "Великая китайская каллиграфия и живопись".
На церемонии ее открытия первый заместитель председателя Госдумы, председатель российско-китайского общества дружбы Иван Мельников отметил, что гуманитарное сотрудничество является одной из важных опор развития российско-китайского сотрудничества. Опросы показывают, что россияне все больше интересуются китайской культурой и китайским языком.
Председатель Всекитайской ассоциации каллиграфов Чжан Хуацин сообщил, что на выставке были представлены все основные стили китайской каллиграфии, что полной мере продемонстрировало очарование китайского письма.