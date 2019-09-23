Работы ведущих каллиграфов и художников Китая показали на выставке в Москве

На церемонии ее открытия первый заместитель председателя Госдумы, председатель российско-китайского общества дружбы Иван Мельников отметил, что гуманитарное сотрудничество является одной из важных опор развития российско-китайского сотрудничества. Опросы показывают, что россияне все больше интересуются китайской культурой и китайским языком.