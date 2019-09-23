В МИД оценили перспективы наращивания взаимодействия с США по антитеррору

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия видит хорошие перспективы наращивания профильного взаимодействия и обмена данными с США по противодействию финансирования терроризма, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.
"Если говорить о взаимодействии России и США, то, наверное, одним из самых успешных направлений совместной антитеррористической работы является борьба с финансированием терроризма. Диалог развивается как в рамках упомянутого двустороннего формата, так и в чисто практической плоскости по линии подразделений финансовых разведок России и США", - сказал дипломат.
Как отметил Тарабрин, такое взаимодействие, в том числе, осуществляется на многосторонних площадках, в первую очередь, на площадке ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ред).
"И надо сказать, с учетом схожих взглядов на проблематику противодействия финансированию терроризма мы видим хорошие перспективы наращивания профильного взаимодействия и информационного обмена с американскими коллегами", - резюмировал глава департамента.