В МИД оценили перспективы наращивания взаимодействия с США по антитеррору

"Если говорить о взаимодействии России и США, то, наверное, одним из самых успешных направлений совместной антитеррористической работы является борьба с финансированием терроризма. Диалог развивается как в рамках упомянутого двустороннего формата, так и в чисто практической плоскости по линии подразделений финансовых разведок России и США", - сказал дипломат.