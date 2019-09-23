В СПЧ призвали привлекать блогеров к борьбе с экстремизмом и ксенофобией

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Московское бюро по правам человека (МБПЧ) считает необходимым привлекать лидеров общественного мнения, в том числе популярных блогеров, к проектам, связанным с противодействием экстремизму и ксенофобии, сообщил директор бюро, член СПЧ Александр Брод.

"(Необходимо) привлечение сетевых активистов, колумнистов, журналистов, блогеров, лидеров общественного мнения к проектам, связанным с противодействием экстремизму и ксенофобии", - сказал Брод на круглом столе в МИА "Россия сегодня" на тему: "Предупреждение ксенофобии и радикального национализма в России".

Помимо этого, по его словам, для борьбы с агрессивной ксенофобией и радикальным национализмом МБПЧ представляется необходимым обеспечение информационного сопровождения реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года на уровне муниципальных образований, местных сообществ.

Член СПЧ отметил также важность проведения "комплексной, максимально деполитизированной, правовой экспертизы антиэкстремистского законодательства на предмет его совершенствования и повышение требований в отношении ксенофобских высказываний среди политиков и представителей исполнительной, муниципальной власти".

Реализовывать миграционную политику, согласно выводам бюро, следует с учетом социальных потребностей и местного населения и самих мигрантов. "А также с учетом этносоциальный емкости регионов при формировании достоверного информационного, общественного дискурса по проблемам миграции", - заявил Брод.