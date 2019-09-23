Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T11:27Z
https://ria.ru/20190923/1558995136.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155878/14/1558781423_0:0:2948:1659_1036x0_80_0_0_314fe9c479fb8c3947d461cd1b9e92b7.jpg
РИА Новости

Путин поручил разработать документацию по созданию медкластера в ДФО

11:27 23.09.2019
164
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил Кризисный центр МЧС РФ
Президент РФ В. Путин посетил Кризисный центр МЧС РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минвостокразвития и Минздраву РФ с участием властей Приморского края представить к середине января 2020 года предложения с проектами нормативных документов по созданию на Дальнем Востоке медицинского кластера, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с министерством здравоохранения Российской Федерации с участием администрации Приморского края представить предложения с проектами нормативных правовых актов по созданию на территории Дальневосточного федерального округа медицинского кластера, определив особенности правового регулирования его деятельности как специализированной формы организации и обеспечения инновационной деятельности в сфере охраны здоровья", - говорится в документе.
Путин потребовал не оставлять пострадавших от паводков наедине с проблемами
17 сентября, 17:03РИА Новости
Путин призвал оказать поддержку пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке
Ответственными за выполнение поручения назначены глава Минвостокразвития Александр Козлов, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Срок выполнения – до 15 января 2020 года.
500002
Обсудить 0
Дальний ВостокМинистерство здравоохранения РФМинистерство развития Дальнего Востока РФВероника СкворцоваВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил представить предложения по инвестициям в экотуризм в ДФО
РИА
Новости
Девушка фотографирует из окна поезда
В СПЧ призвали привлекать блогеров к борьбе с экстремизмом и ксенофобией
Размытие дорог в Магаданской области в результате паводков
В Магаданской области объявили штормовое предупреждение
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил увеличить стимулирующие выплаты врачам и учителям в ДФО
Лента
новостей
Сенатор от Костромской области Николай Журавлев
Источник: Журавлева изберут новым председателем комитета СФ по бюджету
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили перспективы наращивания взаимодействия с США по антитеррору
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи
Путин поручил Медведеву обеспечить ритмичность финансирования нацпроектов
Мужчина в депрессии
Российские туристы рассказали, как справляются с унынием после отпуска
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Гутерреш: Конституционный комитет Сирии соберется в ближайшие недели
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал борьбу с раком ключевым направлением в здравоохранении
Лекарственные препараты
Минпромторг намерен увеличить экспорт фармпродукции к 2024 году
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД прокомментировал планы Британии создать дивизию против киберугроз
Здание Счетной палаты РФ
Путин внес в Совфед кандидатуру Изотовой для назначения зампредом СП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:14Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
20:12Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов
20:10Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
20:10"Совет Европы – не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
Лента новостейМолния