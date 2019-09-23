Путин поручил разработать документацию по созданию медкластера в ДФО

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минвостокразвития и Минздраву РФ с участием властей Приморского края представить к середине января 2020 года предложения с проектами нормативных документов по созданию на Дальнем Востоке медицинского кластера, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с министерством здравоохранения Российской Федерации с участием администрации Приморского края представить предложения с проектами нормативных правовых актов по созданию на территории Дальневосточного федерального округа медицинского кластера, определив особенности правового регулирования его деятельности как специализированной формы организации и обеспечения инновационной деятельности в сфере охраны здоровья", - говорится в документе.