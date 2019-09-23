Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T11:27Z
https://ria.ru/20190923/1558995114.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_a8ebeb3531f333efd4f14ae1dcfbc89d.jpg
РИА Новости

В Белгородской области депутат сбил подростка

11:27 23.09.2019
4183
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи. Архивное фото
БРЯНСК, 23 сен - РИА Новости. Депутат Белгородской областной думы и управляющий директор Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОКа) Олег Михайлов сбил подростка в городе Губкин, мальчик госпитализирован с переломом бедра, сообщает ГОК.
Отмечается, что ДТП произошло вечером в субботу в Губкине. Официальной информации УМВД региона, подтверждающий факт происшествия, РИА Новости получить не удалось.
"Произошло ДТП – наезд на пешехода – подростка 13 лет. За рулём автомобиля находился управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов", - говорится в сообщении комбината.
По данным предприятия, на место ДТП были незамедлительно вызваны экипажи скорой помощи и ГИБДД, пострадавшему была оказана первая помощь, его отправили в больницу. Предварительный диагноз – перелом бедра и повреждение плеча.
Отмечается, что водитель на месте происшествия дал все объяснения и прошёл экспертизы, подтвердившие его трезвое состояние. "Он окажет полное содействие правоохранительным органам в расследовании причин и обстоятельств инцидента и всю необходимую помощь в лечении пострадавшего в ДТП", - информирует ГОК.
Комбинат высказал желание совместно с городом провести дополнительные мероприятия по повышению безопасности участка, на котором произошло происшествие.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36РИА Новости
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
121155
Обсудить 1
ГИБДД МВД РФГубкинПроисшествия
Рекомендуем
Учебное десантирование БМД-2
Опубликованы фотографии разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
РИА
Новости
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров
Роскомнадзор создаст список авторов фейковых новостей для СМИ
Кремлевская набережная в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода
Эмблема Lexus на радиаторной решетке автомобиля
СМИ: у безработного москвича угнали автомобиль за семь миллионов рублей
Лента
новостей
Михаил Круг
СК раскрыл убийство Михаила Круга
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
МС-21 и SSJ-100 получат российскую операционную систему реального времени
Прилавок с мясом на Даниловском рынке в Москве
Российские ученые создали искусственное мясо
Сотрудник правоохранительных органов на месте убийства 18-летней девушки в Саратове
Саратовский студент, обвиняемый в убийстве подруги, рассказал о нападении
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Бездомный котенок спасен из-под капота автомобиля роты ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району Самарской области
Самарские полицейские спасли котенка, застрявшего в моторном отсеке машины
Мужчина сидит за компьютером
В Австрии семейная пара заказала в интернете одежду, а получила экстази
Владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:14Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
20:12Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов
20:10Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
20:10"Совет Европы – не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
Лента новостейМолния