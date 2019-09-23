"Эмми": создатели "Игры престолов" поблагодарили Джорджа Мартина

"Просто мы работаем вместе уже очень долго. Это, может, и клише, но мы уже стали семьей. Многие выросли на этом шоу, а остальные состарились. Тяжело то, что оно уже закончилось, и мы больше не будем над ним работать прежним составом, по крайней мере, в ближайшее время. Но хорошо, что мы все здесь, и мы обязательно отметим победу", — поделился за кулисами Бениофф.