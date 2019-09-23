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РИА Новости
Культура

"Эмми": создатели "Игры престолов" поблагодарили Джорджа Мартина

11:32 23.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАмериканский писатель-фантаст Джордж Рэймонд Ричард Мартин на пресс-конференции в Санкт-Петербурге
Американский писатель-фантаст Джордж Рэймонд Ричард Мартин на пресс-конференции в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. После получения премии в категории "лучший драматический сериал" создатели "Игры престолов" поблагодарили автора эпопеи "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Мартина, сообщает THR.
"Это все началось в безумной голове Джорджа Мартина", — отметил сценарист шоу Дэвид Бениофф, а его соавтор Д.Б. Уайсс поблагодарил актеров, подчеркнув, что им удавалось улучшить все, что было написано.
За награду в этой категории боролись "Лучше звоните Солу", "Убивая Еву", "Озарк", "Телохранитель", "Поза", "Наследники" и "Это мы".
"Просто мы работаем вместе уже очень долго. Это, может, и клише, но мы уже стали семьей. Многие выросли на этом шоу, а остальные состарились. Тяжело то, что оно уже закончилось, и мы больше не будем над ним работать прежним составом, по крайней мере, в ближайшее время. Но хорошо, что мы все здесь, и мы обязательно отметим победу", — поделился за кулисами Бениофф.
Рассуждая о том, войдет ли "Игра престолов" в историю, Уайсс отметил: "Это большой вопрос. Не нам решать, что люди будут о ней думать дальше. Надеюсь, сериал еще будут смотреть. Сейчас сложно сказать, как к нему будут относиться через десять, двадцать или даже пять лет. Все очень быстро меняется".
В этот раз "Игра престолов" была выдвинута на "Эмми" в 32 номинациях. Помимо главной победы и наград в технических категориях, шоу отметили за "лучшую мужскую роль второго плана" (Питер Динклэйдж).
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