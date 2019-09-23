Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T12:19Z
https://ria.ru/20190923/1558994891.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155899/84/1558998448_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_aff6b8368fabf3a0e161d29e9d67fa99.jpg
РИА Новости

Спецслужбы США причастны к переброске боевиков в Афганистан, заявили в ФСБ

11:20 23.09.2019 (обновлено: 12:19 23.09.2019)
12431
© Capt. Kristoffer SibbalucaАмериканский военный вертолет CH-47 Chinook на севере Афганистана
Американский военный вертолет CH-47 Chinook на севере Афганистана
© Capt. Kristoffer Sibbaluca
КАЗАНЬ, 23 сен — РИА Новости. Американские спецслужбы причастны к переброске боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* в северные районы Афганистана, сообщил руководитель 5-й службы ФСБ Сергей Беседа.
По его словам, их использовали для дестабилизации ситуации на южных границах СНГ, а в будущем и в Центральной Азии.
Он отметил, что силовые ведомства и разведка стран Содружества должны на ранних этапах выявлять "опасные тенденции", чтобы обеспечить безопасность и не допустить "деструктивное влияние внешних сил".
В понедельник в Казани под председательством директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина проходит 16-е совещание руководителей разведывательных служб стран СНГ. В работе форума принимают участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военнослужащие миссии Решительная поддержка на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 5 сентября 2019
11 сентября, 08:00РИА Новости
Афганская ловушка для Трампа: уйти нельзя остаться
3294861689
Обсудить 6
ФСБ РФАфганистанРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну и фиг с ними!
23 сентября, 13:30
ВЛВлад Лиходеев
2000019
Это хорошо, что ФСБ заявила. Но хотелось бы и от руководства страны услышать заявление. Может пора уже руководителям всех рангов, разобраться со своими личными, семейными делами с заграницей и начать делать смелые заявления, не оглядываясь ни на что.
23 сентября, 14:03
НЕНикита Ермаков
710007
Рекомендуем
Учебное десантирование БМД-2
Опубликованы фотографии разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
РИА
Новости
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Ракеты и беспилотники, которые использовались при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco
Зариф объяснил, как хуситы смогли нанести удары по НПЗ в Саудовской Аравии
Рабочий в цехе
В России работают над истребителем шестого поколения
Лента
новостей
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа
Рабочий поливает газон в Тбилиси, Грузия
"Мы не банановая республика". Теперь грузины обиделись на США
Михаил Круг
СК раскрыл убийство Михаила Круга
Актриса Анастасия Заворотнюк
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Кремлевская набережная в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода
Владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
В Киеве во время празднования Дня города
Киев "поражает Русь на карте указательным перстом"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:14Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
20:12Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов
20:10Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
20:10"Совет Европы – не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
Лента новостейМолния