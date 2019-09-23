Спецслужбы США причастны к переброске боевиков в Афганистан, заявили в ФСБ

КАЗАНЬ, 23 сен — РИА Новости. Американские спецслужбы причастны к переброске боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* в северные районы Афганистана, сообщил руководитель 5-й службы ФСБ Сергей Беседа.

По его словам, их использовали для дестабилизации ситуации на южных границах СНГ, а в будущем и в Центральной Азии.

Он отметил, что силовые ведомства и разведка стран Содружества должны на ранних этапах выявлять "опасные тенденции", чтобы обеспечить безопасность и не допустить "деструктивное влияние внешних сил".

В понедельник в Казани под председательством директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина проходит 16-е совещание руководителей разведывательных служб стран СНГ. В работе форума принимают участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.