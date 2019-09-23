Поставки нефти по "Дружбе" приостанавливались на девять часов

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" приостанавливались на девять часов в связи с нелегальной врезкой на территории Польши, следует из сообщения советника президента "Транснефти" Игоря Демина.

"Поставки по нефтепроводу "Дружба", приостановленные в связи с инцидентом у польского оператора PERN вчера в 18.50 и сопровождаемые незначительным выходом нефти, возобновлены сегодня в 04.05 (время варшавское)", - сообщил Демин.

Ранее в понедельник PERN сообщила, что вечером в воскресенье в районе города Тлушч под Варшавой произошла утечка нефти из нефтепровода "Дружба", идущего из РФ. По данным оператора, авария случилась в результате попытки нелегальной врезки в трубопровод. Нефть при этом разлилась на площади около 30 квадратных метров. Во время аварии PERN продолжал поставлять нефть на НПЗ, отметила компания.