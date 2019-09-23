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РИА Новости

Поставки нефти по "Дружбе" приостанавливались на девять часов

11:10 23.09.2019
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© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" приостанавливались на девять часов в связи с нелегальной врезкой на территории Польши, следует из сообщения советника президента "Транснефти" Игоря Демина.
"Поставки по нефтепроводу "Дружба", приостановленные в связи с инцидентом у польского оператора PERN вчера в 18.50 и сопровождаемые незначительным выходом нефти, возобновлены сегодня в 04.05 (время варшавское)", - сообщил Демин.
Ранее в понедельник PERN сообщила, что вечером в воскресенье в районе города Тлушч под Варшавой произошла утечка нефти из нефтепровода "Дружба", идущего из РФ. По данным оператора, авария случилась в результате попытки нелегальной врезки в трубопровод. Нефть при этом разлилась на площади около 30 квадратных метров. Во время аварии PERN продолжал поставлять нефть на НПЗ, отметила компания.
Польский оператор PERN поставляет по "Дружбе" нефть на НПЗ в Польше и Германии.
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