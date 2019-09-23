СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Знаменитого певца Михаила Круга застрелил член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов, когда тот "внезапно возник" на пути у бандита в ходе ограбления, выяснил Следственный комитет.

Убийство Круга в 2002 году до последнего времени было одним из самых громких нераскрытых преступлений в современной России, пока Следственный комитет не решил возобновить следствие и спустя почти 20 лет разобраться в произошедшем.

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