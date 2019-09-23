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РИА Новости

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

11:08 23.09.2019 (обновлено: 13:28 23.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Знаменитого певца Михаила Круга застрелил член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов, когда тот "внезапно возник" на пути у бандита в ходе ограбления, выяснил Следственный комитет.
Убийство Круга в 2002 году до последнего времени было одним из самых громких нераскрытых преступлений в современной России, пока Следственный комитет не решил возобновить следствие и спустя почти 20 лет разобраться в произошедшем.
"Благодаря комплексу следственных действий, проведенному с соучастниками и свидетелями преступления, удалось установить в мельчайших подробностях всю картину совершенного в Твери 17 лет назад убийства певца Михаила Воробьева, известного широкой публике под сценическим псевдонимом Михаил Круг", - говорится в релизе.
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Расследование убийства Михаила КругаСледственный комитет РФМихаил КругРоссияПроисшествия
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