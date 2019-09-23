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РИА Новости

Роскомнадзор создаст список авторов фейковых новостей для СМИ

11:03 23.09.2019 (обновлено: 13:07 23.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкРуководитель Роскомнадзора Александр Жаров
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Архивное фото
СОЧИ, 23 сен — РИА Новости. Роскомнадзор создаст список авторов фейковых новостей, сообщил руководитель ведомства Александр Жаров на форуме "Вся Россия" Союза журналистов России.
По его словам, это необходимо, "чтобы средства массовой информации понимали, что имеют дело с лжецами".

"У нас с момента вступления в силу этого закона (о запрете распространения недостоверной значимой информации. — Прим. ред.) поступило десять требований Генеральной прокуратуры в отношении 47 страниц сайтов, содержащих недостоверную информацию, и мы выявили еще 128 "зеркал" с аналогичными сообщениями", — заявил глава Роскомнадзора.

Так, информацию с них удаляют в течение одного-трех часов, однако специалисты ведомства будут стремиться сокращать это время.
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11 сентября, 16:32РИА Новости
Эксперт: фейковые новости – это пропаганда и манипуляция
Также он положительно оценил другую идею: описывать случаи, за которые вынесли предупреждение, чтобы другие не повторяли ошибок.
Проблема фейковых новостей общемировая, а не только российская, заключил Жаров.
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РоскомнадзорАлександр ЖаровРоссияОбщество
Популярные комментарии
И опять с Запада пример взяли. Где гарантия, что в списки попадут именно распространители фейковых новостей, а не распространители неудобной для властей правды или просто альтернативной точки зрения?
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