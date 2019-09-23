Роскомнадзор создаст список авторов фейковых новостей для СМИ

СОЧИ, 23 сен — РИА Новости. Роскомнадзор создаст список авторов фейковых новостей, сообщил руководитель ведомства Александр Жаров на форуме "Вся Россия" Союза журналистов России.

По его словам, это необходимо, "чтобы средства массовой информации понимали, что имеют дело с лжецами".

"У нас с момента вступления в силу этого закона (о запрете распространения недостоверной значимой информации. — Прим. ред.) поступило десять требований Генеральной прокуратуры в отношении 47 страниц сайтов, содержащих недостоверную информацию, и мы выявили еще 128 "зеркал" с аналогичными сообщениями", — заявил глава Роскомнадзора.

Так, информацию с них удаляют в течение одного-трех часов, однако специалисты ведомства будут стремиться сокращать это время.

Также он положительно оценил другую идею: описывать случаи, за которые вынесли предупреждение, чтобы другие не повторяли ошибок.