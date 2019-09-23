Смех, слезы, танцы. Как прошла церемония вручения Emmy

Фиби Уоллер-Бридж не сдерживала эмоций после победы в номинации "Лучшая женская роль в комедийном сериале" (шоу "Дрянь", в котором она выступила еще и сценаристом, за что также получила статуэтку).
В гонке за звание лучшей комедийной актрисы Фиби соревновалась с Кристиной Эпплгейт ("Мертв для меня"), Наташей Лионн ("Матрешка"), Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик"), Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел") и Джулией Луис-Дрейфус ("Вице-президент").
Кстати, "Дрянь" также отметили наградой за режиссуру (Герри Брэдбиру).
Фиби Уоллер-Бридж не сдерживала эмоций после победы в номинации "Лучшая женская роль в комедийном сериале" (шоу "Дрянь", в котором она выступила еще и сценаристом, за что также получила статуэтку).
В гонке за звание лучшей комедийной актрисы Фиби соревновалась с Кристиной Эпплгейт ("Мертв для меня"), Наташей Лионн ("Матрешка"), Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик"), Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел") и Джулией Луис-Дрейфус ("Вице-президент").
Кстати, "Дрянь" также отметили наградой за режиссуру (Герри Брэдбиру).
Главный триумфатор церемонии — финальный и противоречивый сезон "Игры престолов".
Фанаты критиковали завершение саги, создавали петицию с требованием пересъемок и смеялись над ляпами. Но в итоге "Игра" получила 32 номинации и выиграла в 12 из них!
Главный триумфатор церемонии — финальный и противоречивый сезон "Игры престолов".
Фанаты критиковали завершение саги, создавали петицию с требованием пересъемок и смеялись над ляпами. Но в итоге "Игра" получила 32 номинации и выиграла в 12 из них!
Подниматься на сцену актерам и создателям фэнтезийной эпопеи пришлось не один раз — ко всеобщей радости.
Завершением целой ТВ-эпохи стала победа в главной номинации — "Лучший драматический сериал".
Подниматься на сцену актерам и создателям фэнтезийной эпопеи пришлось не один раз — ко всеобщей радости.
Завершением целой ТВ-эпохи стала победа в главной номинации — "Лучший драматический сериал".
Наверное, самый трогательный выход на сцену получился у Питера Динклэйджа. Его реакция на победу в номинации "Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале" впечатлила всех.
И хотя его "Эмми" за роль Тириона Ланнистера в "Игре престолов" стала уже четвертой для актера, Питер не смог сдержать эмоций.
Наверное, самый трогательный выход на сцену получился у Питера Динклэйджа. Его реакция на победу в номинации "Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале" впечатлила всех.
И хотя его "Эмми" за роль Тириона Ланнистера в "Игре престолов" стала уже четвертой для актера, Питер не смог сдержать эмоций.
Еще один скандальный проект сезона — мини-сериал "Чернобыль", который стал самым обсуждаемым телешоу в истории (по оценке сайта Internet Movie Database (IMDB).
В итоге пятисерийная драма об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий и расследовании причин стала лучшим мини-сериалом, была отмечена за режиссуру (Йохан Ренк) и сценарий (Крэйг Мэйзин).
Праздновали победу всей съемочной группой — на сцену поднялись и актеры, сыгравшие в сериале: Стеллан Скарсгард, Джаред Харрис и другие.
Еще один скандальный проект сезона — мини-сериал "Чернобыль", который стал самым обсуждаемым телешоу в истории (по оценке сайта Internet Movie Database (IMDB).
В итоге пятисерийная драма об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий и расследовании причин стала лучшим мини-сериалом, была отмечена за режиссуру (Йохан Ренк) и сценарий (Крэйг Мэйзин).
Праздновали победу всей съемочной группой — на сцену поднялись и актеры, сыгравшие в сериале: Стеллан Скарсгард, Джаред Харрис и другие.
Какая церемония без танцев! Развлекал публику, среди прочих, актер Адам Дивайн.
В музыкальном номере с блестящими во всех смыслах слова танцовщицами он показал свой комедийный талант (артист известен по юмористическим ролям и проектам, среди которых "Стажер", "Соседи. На тропе войны", сериал "Трудоголики").
Какая церемония без танцев! Развлекал публику, среди прочих, актер Адам Дивайн.
В музыкальном номере с блестящими во всех смыслах слова танцовщицами он показал свой комедийный талант (артист известен по юмористическим ролям и проектам, среди которых "Стажер", "Соседи. На тропе войны", сериал "Трудоголики").
Одну из номинаций представляли завсегдатаи модных показов и постоянные героини обложек гламурных журналов Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер.
Последняя выбрала эффектное контрастное платье с латексными плечами и почти цыганской юбкой.
Одну из номинаций представляли завсегдатаи модных показов и постоянные героини обложек гламурных журналов Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер.
Последняя выбрала эффектное контрастное платье с латексными плечами и почти цыганской юбкой.
Лучший актер в драматическом сериале (за проект "Поза") Билли Портер продолжил удивлять публику неординарными нарядами.
На смену знаменитому бархатному платью с корсетом, в котором он появился на красной дорожке "Оскара", пришел строгий костюм, но… полностью покрытый кристаллами.
Не менее занимательными по стилю оказались обувь (туфли на платформе с устойчивым каблуком) и аксессуары (шелковый шарф с кисточками и экстравагантная бархатная шляпа).
Лучший актер в драматическом сериале (за проект "Поза") Билли Портер продолжил удивлять публику неординарными нарядами.
На смену знаменитому бархатному платью с корсетом, в котором он появился на красной дорожке "Оскара", пришел строгий костюм, но… полностью покрытый кристаллами.
Не менее занимательными по стилю оказались обувь (туфли на платформе с устойчивым каблуком) и аксессуары (шелковый шарф с кисточками и экстравагантная бархатная шляпа).
А британка Джоди Комер, судя по ее реакции, совершенно не предполагала, что станет лучшей драматической актрисой. За это звание она состязалась с Эмилией Кларк ("Игра престолов"), Робин Райт ("Карточный домик"), Виолой Дэвис ("Как избежать наказания за убийство"), Сандрой О ("Убивая Еву"), Лорой Линни ("Озарк") и Мэнди Мур ("Это мы").
Но телеакадемия посчитала, что награды достойна 26-летняя Комер за роль в сериале "Убивая Еву".
А британка Джоди Комер, судя по ее реакции, совершенно не предполагала, что станет лучшей драматической актрисой. За это звание она состязалась с Эмилией Кларк ("Игра престолов"), Робин Райт ("Карточный домик"), Виолой Дэвис ("Как избежать наказания за убийство"), Сандрой О ("Убивая Еву"), Лорой Линни ("Озарк") и Мэнди Мур ("Это мы").
Но телеакадемия посчитала, что награды достойна 26-летняя Комер за роль в сериале "Убивая Еву".
Более подготовлен к победе был Билл Хейдер — лучший комедийный актер (возможно, потому что он получил "Эмми" в этой номинации второй год подряд).
Его отметили за роль бывшего морпеха в сериале "Барри", который от нечего делать пытается стать киллером, отправляется в Лос-Анджелес, где оказывается на курсах актерского мастерства и неожиданно находит новое призвание.
Более подготовлен к победе был Билл Хейдер — лучший комедийный актер (возможно, потому что он получил "Эмми" в этой номинации второй год подряд).
Его отметили за роль бывшего морпеха в сериале "Барри", который от нечего делать пытается стать киллером, отправляется в Лос-Анджелес, где оказывается на курсах актерского мастерства и неожиданно находит новое призвание.