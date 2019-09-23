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РИА Новости
Культура

Смех, слезы, танцы. Как прошла церемония вручения Emmy

13:54 23.09.2019 (обновлено: 13:55 23.09.2019)
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Непотопляемая "Игра престолов", комедийная "Дрянь", скандальный "Чернобыль" стали главными триумфаторами 71-й церемонии вручения премии "Эмми". Академия больше всех "озолотила" статуэткой крылатой женщины с атомом в руках стриминговые сервисы: HBO, Netflix и Amazon. А вот телеканалы показали самый скромный результат по количеству призов за всю историю награды. О том, кто получил призы и как это было — в фотогалерее РИА Новости.
© REUTERS / Mike Blake

Фиби Уоллер-Бридж не сдерживала эмоций после победы в номинации "Лучшая женская роль в комедийном сериале" (шоу "Дрянь", в котором она выступила еще и сценаристом, за что также получила статуэтку).

В гонке за звание лучшей комедийной актрисы Фиби соревновалась с Кристиной Эпплгейт ("Мертв для меня"), Наташей Лионн ("Матрешка"), Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик"), Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел") и Джулией Луис-Дрейфус ("Вице-президент").

Кстати, "Дрянь" также отметили наградой за режиссуру (Герри Брэдбиру).

Фиби Уоллер-Бридж на церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе
1 из 10

Фиби Уоллер-Бридж не сдерживала эмоций после победы в номинации "Лучшая женская роль в комедийном сериале" (шоу "Дрянь", в котором она выступила еще и сценаристом, за что также получила статуэтку).

В гонке за звание лучшей комедийной актрисы Фиби соревновалась с Кристиной Эпплгейт ("Мертв для меня"), Наташей Лионн ("Матрешка"), Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик"), Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел") и Джулией Луис-Дрейфус ("Вице-президент").

Кстати, "Дрянь" также отметили наградой за режиссуру (Герри Брэдбиру).

© REUTERS / Mike Blake
© REUTERS / Mike Blake

Главный триумфатор церемонии — финальный и противоречивый сезон "Игры престолов".

Фанаты критиковали завершение саги, создавали петицию с требованием пересъемок и смеялись над ляпами. Но в итоге "Игра" получила 32 номинации и выиграла в 12 из них!

Актерский состав Игры престолов на церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе
2 из 10

Главный триумфатор церемонии — финальный и противоречивый сезон "Игры престолов".

Фанаты критиковали завершение саги, создавали петицию с требованием пересъемок и смеялись над ляпами. Но в итоге "Игра" получила 32 номинации и выиграла в 12 из них!

© REUTERS / Mike Blake
© AFP 2019 / Getty Images/ Kevin Winter

Подниматься на сцену актерам и создателям фэнтезийной эпопеи пришлось не один раз — ко всеобщей радости.

Завершением целой ТВ-эпохи стала победа в главной номинации — "Лучший драматический сериал".

Съемочная группа Игры престолов на церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе
3 из 10

Подниматься на сцену актерам и создателям фэнтезийной эпопеи пришлось не один раз — ко всеобщей радости.

Завершением целой ТВ-эпохи стала победа в главной номинации — "Лучший драматический сериал".

© AFP 2019 / Getty Images/ Kevin Winter
© REUTERS / Mike Blake

Наверное, самый трогательный выход на сцену получился у Питера Динклэйджа. Его реакция на победу в номинации "Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале" впечатлила всех.

И хотя его "Эмми" за роль Тириона Ланнистера в "Игре престолов" стала уже четвертой для актера, Питер не смог сдержать эмоций.

Питер Динклэйдж на церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе
4 из 10

Наверное, самый трогательный выход на сцену получился у Питера Динклэйджа. Его реакция на победу в номинации "Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале" впечатлила всех.

И хотя его "Эмми" за роль Тириона Ланнистера в "Игре престолов" стала уже четвертой для актера, Питер не смог сдержать эмоций.

© REUTERS / Mike Blake
© REUTERS / Mike Blake

Еще один скандальный проект сезона — мини-сериал "Чернобыль", который стал самым обсуждаемым телешоу в истории (по оценке сайта Internet Movie Database (IMDB).

В итоге пятисерийная драма об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий и расследовании причин стала лучшим мини-сериалом, была отмечена за режиссуру (Йохан Ренк) и сценарий (Крэйг Мэйзин).

Праздновали победу всей съемочной группой — на сцену поднялись и актеры, сыгравшие в сериале: Стеллан Скарсгард, Джаред Харрис и другие.

Съемочная группа сериала Чернобыль на церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе
5 из 10

Еще один скандальный проект сезона — мини-сериал "Чернобыль", который стал самым обсуждаемым телешоу в истории (по оценке сайта Internet Movie Database (IMDB).

В итоге пятисерийная драма об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий и расследовании причин стала лучшим мини-сериалом, была отмечена за режиссуру (Йохан Ренк) и сценарий (Крэйг Мэйзин).

Праздновали победу всей съемочной группой — на сцену поднялись и актеры, сыгравшие в сериале: Стеллан Скарсгард, Джаред Харрис и другие.

© REUTERS / Mike Blake
© REUTERS / Mike Blake

Какая церемония без танцев! Развлекал публику, среди прочих, актер Адам Дивайн.

В музыкальном номере с блестящими во всех смыслах слова танцовщицами он показал свой комедийный талант (артист известен по юмористическим ролям и проектам, среди которых "Стажер", "Соседи. На тропе войны", сериал "Трудоголики").

Адам Дивайн во время выступления на церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе
6 из 10

Какая церемония без танцев! Развлекал публику, среди прочих, актер Адам Дивайн.

В музыкальном номере с блестящими во всех смыслах слова танцовщицами он показал свой комедийный талант (артист известен по юмористическим ролям и проектам, среди которых "Стажер", "Соседи. На тропе войны", сериал "Трудоголики").

© REUTERS / Mike Blake
© REUTERS / Mike Blake

Одну из номинаций представляли завсегдатаи модных показов и постоянные героини обложек гламурных журналов Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер.

Последняя выбрала эффектное контрастное платье с латексными плечами и почти цыганской юбкой.

Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер на церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе
7 из 10

Одну из номинаций представляли завсегдатаи модных показов и постоянные героини обложек гламурных журналов Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер.

Последняя выбрала эффектное контрастное платье с латексными плечами и почти цыганской юбкой.

© REUTERS / Mike Blake
© REUTERS / Mike Blake

Лучший актер в драматическом сериале (за проект "Поза") Билли Портер продолжил удивлять публику неординарными нарядами.

На смену знаменитому бархатному платью с корсетом, в котором он появился на красной дорожке "Оскара", пришел строгий костюм, но… полностью покрытый кристаллами.

Не менее занимательными по стилю оказались обувь (туфли на платформе с устойчивым каблуком) и аксессуары (шелковый шарф с кисточками и экстравагантная бархатная шляпа).

Билли Портер на церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе
8 из 10

Лучший актер в драматическом сериале (за проект "Поза") Билли Портер продолжил удивлять публику неординарными нарядами.

На смену знаменитому бархатному платью с корсетом, в котором он появился на красной дорожке "Оскара", пришел строгий костюм, но… полностью покрытый кристаллами.

Не менее занимательными по стилю оказались обувь (туфли на платформе с устойчивым каблуком) и аксессуары (шелковый шарф с кисточками и экстравагантная бархатная шляпа).

© REUTERS / Mike Blake
© REUTERS / Mike Blake

А британка Джоди Комер, судя по ее реакции, совершенно не предполагала, что станет лучшей драматической актрисой. За это звание она состязалась с Эмилией Кларк ("Игра престолов"), Робин Райт ("Карточный домик"), Виолой Дэвис ("Как избежать наказания за убийство"), Сандрой О ("Убивая Еву"), Лорой Линни ("Озарк") и Мэнди Мур ("Это мы").

Но телеакадемия посчитала, что награды достойна 26-летняя Комер за роль в сериале "Убивая Еву".

Джоди Комер на церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе
9 из 10

А британка Джоди Комер, судя по ее реакции, совершенно не предполагала, что станет лучшей драматической актрисой. За это звание она состязалась с Эмилией Кларк ("Игра престолов"), Робин Райт ("Карточный домик"), Виолой Дэвис ("Как избежать наказания за убийство"), Сандрой О ("Убивая Еву"), Лорой Линни ("Озарк") и Мэнди Мур ("Это мы").

Но телеакадемия посчитала, что награды достойна 26-летняя Комер за роль в сериале "Убивая Еву".

© REUTERS / Mike Blake
© AP Photo / Phil McCarten/ Invision for the Television Academy

Более подготовлен к победе был Билл Хейдер — лучший комедийный актер (возможно, потому что он получил "Эмми" в этой номинации второй год подряд).

Его отметили за роль бывшего морпеха в сериале "Барри", который от нечего делать пытается стать киллером, отправляется в Лос-Анджелес, где оказывается на курсах актерского мастерства и неожиданно находит новое призвание.

Билл Хейдер на церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе
10 из 10

Более подготовлен к победе был Билл Хейдер — лучший комедийный актер (возможно, потому что он получил "Эмми" в этой номинации второй год подряд).

Его отметили за роль бывшего морпеха в сериале "Барри", который от нечего делать пытается стать киллером, отправляется в Лос-Анджелес, где оказывается на курсах актерского мастерства и неожиданно находит новое призвание.

© AP Photo / Phil McCarten/ Invision for the Television Academy
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КультураNetflixРобин РайтВиола ДэвисЛос-АнджелесКино и сериалыЭмилия КларкHBO
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