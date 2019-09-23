Смех, слезы, танцы. Как прошла церемония вручения Emmy

Фиби Уоллер-Бридж не сдерживала эмоций после победы в номинации "Лучшая женская роль в комедийном сериале" (шоу "Дрянь", в котором она выступила еще и сценаристом, за что также получила статуэтку).

В гонке за звание лучшей комедийной актрисы Фиби соревновалась с Кристиной Эпплгейт ("Мертв для меня"), Наташей Лионн ("Матрешка"), Кэтрин О'Хара ("Шиттс Крик"), Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел") и Джулией Луис-Дрейфус ("Вице-президент").

Кстати, "Дрянь" также отметили наградой за режиссуру (Герри Брэдбиру).