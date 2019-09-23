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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ

10:53 23.09.2019 (обновлено: 11:16 23.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Наручники на судебном заседании. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Депутаты фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроекты об изолированном содержании главарей организованных преступных группировок и сообществ, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Авторы инициативы - глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.
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Поправками в УИК предлагается распространить норму о содержании отдельно от других заключенных в местах лишения свободы лиц, осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ).
Также одним из законопроектов предлагается, что "для содержания осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии, помимо других помещений, могут быть использованы камеры штрафных изоляторов, помещений камерного типа и единых помещений камерного типа".
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"Содержание осужденных в указанных помещениях не является наказанием и осуществляется в порядке и на условиях отбывания назначенного судом вида наказания", - отмечается в документе.
Как отметил один из авторов инициативы - Пискарев, необходимость внесения законопроектов связана с тем, что недавно УК РФ был ужесточен по инициативе президента, и УИК требовалось привести в соответствие.
"По действующему закону отдельно в местах лишения свободы содержатся, в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто осужден к пожизненному лишению свободы - это террористы или маньяки. Однако лидеры организованных преступных сообществ представляют не меньшую общественную опасность. Даже в местах лишения свободы они могут пытаться продолжать вербовать в свою организацию других заключенных, а также пытаться руководить преступным сообществом как непосредственно в тюрьме, так и за ее пределами. Потому мы предлагаем полностью их изолировать от других заключенных", - заявил Пискарев, которого цитирует его пресс-служба.
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