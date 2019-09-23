В Башкирии начали обследовать девочку с деформированным лицом

Девочка Софья, родившаяся с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног

УФА, 23 сен - РИА Новости. Врачи республиканской детской клинической больницы в Уфе начали обследовать здоровье двухлетней девочки с деформированным лицом и сросшимися пальцами, к которой вызвали интерес общества волонтеры, заявив, что ее не берут в детский сад из-за внешности, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.

"Девочка сегодня приехала в республиканскую детскую клиническую больницу, где ей будет проведен ряд обследований специалистами больницы. После этого будет решаться вопрос о ее направлении в один из профильных федеральных центров", - сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" благотворительный фонд "Радуга добра" рассказал о двухлетней девочке из Стерлитамакского района с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, которой волонтеры привозят продукты. После этого глава региона Радий Хабиров заявил, что власти помогут решить проблемы девочки, которую не берут в детский сад из-за внешности, и она зимует в ветхом доме без отопления и воды. Прокуратура организовала проверку. Региональный минздрав сообщал, что девочка ранее была признана инвалидом, специалисты намерены направить ее на операцию в московскую клинику.

Детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова ранее поясняла агентству, что девочке не отказывали в предоставлении места в детском саду - ее мама не подавала заявление.

В минздраве Башкирии агентству уточнили, что ребенка также обследуют генетики.