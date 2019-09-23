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РИА Новости

Делегация Минэнерго Белоруссии обсудит с Россией создание общих рынков газа

10:47 23.09.2019
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция. Архивное фото
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 23 сен - РИА Новости. Делегация Минэнерго Белоруссии находится в Москве для обсуждения вопросов формирования объединенных рынков газа и электроэнергии Союзного государства, сообщил РИА Новости в понедельник источник в отрасли. В пресс-службе белорусского министерства энергетики визит подтвердили.
Министр энергетики РФ Александр Новак в начале сентября сообщал, что планирует 23 сентября провести очередные переговоры с белорусским коллегой, в частности, для обсуждения вопроса о цене на газ.
"Мы можем подтвердить эту информацию. Представители Минэнерго участвуют в переговорах", - сказали РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики Белоруссии, комментируя информацию о переговорах в понедельник в Москве на уровне министров.
В свою очередь источник в отрасли рассказал РИА Новости, что делегация Минэнерго во главе с министром Виктором Каранкевичем уже находится в Москве "для обсуждения сотрудничества с Россией в энергетической сфере, в частности, будут обсуждаться вопросы формирования объединенных рынков газа и электроэнергии в Союзном государстве". По его данным, стороны коснутся темы разработки дорожной карты сотрудничества в рамках углубления союзной интеграции.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
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В этом году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная - 127 долларов за тысячу кубометров на границе. В конце августа министр энергетики Белоруссии Каранкевич сообщил, что активная фаза переговоров с Россией о цене на газ начнется в сентябре и продлится по ноябрь. Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев назвал переговоры о цене на газ для Белоруссии с 2020 года абсолютно техническими, выразив уверенность, что стороны решат вопрос до конца текущего года.
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. Позже стороны договорились разработать унифицированное законодательство к середине следующего года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже с 2021 года. Восьмого декабря Минск и Москва будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства, Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу по углублению интеграции. Премьеры двух стран 6 сентября в Горках парафировали программу действий по интеграции, а также утвердили перечень из 31 "дорожной карты".
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
14 сентября, 13:29Союзное государство
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Министерство энергетики БелоруссииДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоМинистерство энергетики РФАлександр НовакБелоруссияРоссияЭкономика
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