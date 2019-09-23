Делегация Минэнерго Белоруссии обсудит с Россией создание общих рынков газа

МИНСК, 23 сен - РИА Новости. Делегация Минэнерго Белоруссии находится в Москве для обсуждения вопросов формирования объединенных рынков газа и электроэнергии Союзного государства, сообщил РИА Новости в понедельник источник в отрасли. В пресс-службе белорусского министерства энергетики визит подтвердили.

Министр энергетики РФ Александр Новак в начале сентября сообщал, что планирует 23 сентября провести очередные переговоры с белорусским коллегой, в частности, для обсуждения вопроса о цене на газ.

"Мы можем подтвердить эту информацию. Представители Минэнерго участвуют в переговорах", - сказали РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики Белоруссии, комментируя информацию о переговорах в понедельник в Москве на уровне министров.

В свою очередь источник в отрасли рассказал РИА Новости, что делегация Минэнерго во главе с министром Виктором Каранкевичем уже находится в Москве "для обсуждения сотрудничества с Россией в энергетической сфере, в частности, будут обсуждаться вопросы формирования объединенных рынков газа и электроэнергии в Союзном государстве". По его данным, стороны коснутся темы разработки дорожной карты сотрудничества в рамках углубления союзной интеграции.

В этом году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент республики Александр Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная - 127 долларов за тысячу кубометров на границе. В конце августа министр энергетики Белоруссии Каранкевич сообщил, что активная фаза переговоров с Россией о цене на газ начнется в сентябре и продлится по ноябрь. Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев назвал переговоры о цене на газ для Белоруссии с 2020 года абсолютно техническими, выразив уверенность, что стороны решат вопрос до конца текущего года.