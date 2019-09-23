Синоптики заявили, что бабьего лета в Москве не будет

Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что с 23 по 27 сентября в Москве ожидается третья волна бабьего лета.

"После того, как у нас наступила астрономическая осень, после дня осеннего равноденствия, говорить о бабьем лете уже некорректно", - сказала Позднякова.