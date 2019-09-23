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РИА Новости

Синоптики заявили, что бабьего лета в Москве не будет

10:39 23.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходный переход на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Пешеходный переход на Большой Дорогомиловской улице в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пешеходный переход на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Москве наступила астрономическая осень, поэтому бабьего лета ожидать не стоит, сообщила РИА Новости сотрудник столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что с 23 по 27 сентября в Москве ожидается третья волна бабьего лета.
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"После того, как у нас наступила астрономическая осень, после дня осеннего равноденствия, говорить о бабьем лете уже некорректно", - сказала Позднякова.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
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