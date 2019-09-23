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РИА Новости

Особый статус Донбасса не обсуждается, заявил помощник Зеленского

10:37 23.09.2019 (обновлено: 10:38 23.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками села Октябрь Донецкой области
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками села Октябрь Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками села Октябрь Донецкой области. Архивное фото
КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Особый статус Донбасса не является предметом переговоров ни на встречах в Минске, ни в "нормандском формате", заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.
"Особый статус Л/ДНР не является предметом переговоров ни в Минске, ни в "нормандском формате". Даже не обсуждается", - сказал Ермак в интервью украинскому изданию "Левый берег".
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По его словам, выборы на неподконтрольных территориях рассматриваются только в соответствии с украинскими законами. "Исключительно. Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация в Донбассе была урегулирована, и выборы прошли как можно быстрее. Когда это будет, честно говоря, не знаю", - добавил он.
Ранее представители Киева на переговорах в Минске сорвали подписание "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в действие закона об особом статусе Донбасса. В Киеве заявили, что реализация этой формулы возможна только при ряде условий, в том числе политических. При этом глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что согласился на "формулу Штайнмайера".
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Ситуация в ДНР и ЛНРАндрей ЕрмакДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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