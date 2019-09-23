Особый статус Донбасса не обсуждается, заявил помощник Зеленского

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Особый статус Донбасса не является предметом переговоров ни на встречах в Минске, ни в "нормандском формате", заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

"Особый статус Л/ДНР не является предметом переговоров ни в Минске, ни в "нормандском формате". Даже не обсуждается", - сказал Ермак в интервью украинскому изданию " Левый берег ".

По его словам, выборы на неподконтрольных территориях рассматриваются только в соответствии с украинскими законами. "Исключительно. Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация в Донбассе была урегулирована, и выборы прошли как можно быстрее. Когда это будет, честно говоря, не знаю", - добавил он.