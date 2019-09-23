Особый статус Донбасса не обсуждается, заявил помощник Зеленского

КИЕВ, 23 сен - РИА Новости. Особый статус Донбасса не является предметом переговоров ни на встречах в Минске, ни в "нормандском формате", заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.
"Особый статус Л/ДНР не является предметом переговоров ни в Минске, ни в "нормандском формате". Даже не обсуждается", - сказал Ермак в интервью украинскому изданию "Левый берег".
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По его словам, выборы на неподконтрольных территориях рассматриваются только в соответствии с украинскими законами. "Исключительно. Мы заинтересованы в том, чтобы ситуация в Донбассе была урегулирована, и выборы прошли как можно быстрее. Когда это будет, честно говоря, не знаю", - добавил он.
Ранее представители Киева на переговорах в Минске сорвали подписание "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в действие закона об особом статусе Донбасса. В Киеве заявили, что реализация этой формулы возможна только при ряде условий, в том числе политических. При этом глава МИД Украины Вадим Пристайко признал, что согласился на "формулу Штайнмайера".
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru