Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T10:30Z
https://ria.ru/20190923/1558992578.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155877/52/1558775269_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_1426ce7382dc8c58fe6a30f94ca8cc3a.jpg
РИА Новости

В Москве ребенок и двое взрослых пострадали при падении деревьев

10:30 23.09.2019
498
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ребенок и двое взрослых пострадали в воскресенье при падении деревьев в Москве, всего сильным ветром в разных районах города повалено восемь деревьев, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее столичный главк МЧС предупредил о сильных осадках в виде дождя и мокрого снега, а также усилении ветра порывами 17-22 метра в секунду в воскресенье.
"Зарегистрировано падение восьми деревьев. Пострадали три человека, в том числе один ребенок", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что медицинская помощь пострадавшим была оказана амбулаторно.
По его словам, из-за плохой погоды в аэропортах московского авиаузла на прилет и вылет были задержаны 44 рейса, еще 12 рейсов отменены. В настоящее время все аэропорты работают в штатном режиме по фактической погоде.
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье
28 августа, 18:57РИА Новости
Синоптики рассказали о погоде в Москве осенью и зимой
К ликвидации последствий циклона привлекались более 210 человек и 30 единиц техники.
110210
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Телефон в дежурной части УВД
В Москве у водителя украли из квартиры около 17,5 миллиона рублей
РИА
Новости
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На Кубани четырехлетний мальчик погиб под колесами поезда
Столкновение на реке Лена двух теплоходов. 23 сентября 2019
На реке Лена в Якутии столкнулись два парома с людьми
Вертолет AS355N Eurocopter. Архивное фото
Поиск пропавшего вертолета Eurocopter в Якутии оказался безрезультатным
Лента
новостей
Наручники на судебном заседании
В Госдуму внесли законопроекты об изолированном содержании главарей ОПГ
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье
Школьный коридор
В Курганской области 450 человек эвакуировали из школы из-за замыкания
Международный аэропорт Курумоч в Самаре
В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
Солдат ВСУ
Украинские военные устроили массовую драку в Донбассе, заявили в ЛНР
Похолодание в Москве
В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности в ночь на вторник
Михаил Круг
СК раскрыл убийство Михаила Круга
Пешеходный переход на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Синоптики заявили, что бабьего лета в Москве не будет
Министр иностранных дел Нигера Калла Анкурао на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Нигер подпишет контракт на закупку российских вертолетов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:14Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
20:12Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов
20:10Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
20:10"Совет Европы – не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
Лента новостейМолния