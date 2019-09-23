В Москве ребенок и двое взрослых пострадали при падении деревьев

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Ребенок и двое взрослых пострадали в воскресенье при падении деревьев в Москве, всего сильным ветром в разных районах города повалено восемь деревьев, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее столичный главк МЧС предупредил о сильных осадках в виде дождя и мокрого снега, а также усилении ветра порывами 17-22 метра в секунду в воскресенье.

"Зарегистрировано падение восьми деревьев. Пострадали три человека, в том числе один ребенок", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что медицинская помощь пострадавшим была оказана амбулаторно.

По его словам, из-за плохой погоды в аэропортах московского авиаузла на прилет и вылет были задержаны 44 рейса, еще 12 рейсов отменены. В настоящее время все аэропорты работают в штатном режиме по фактической погоде.