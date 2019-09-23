Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T10:30Z
https://ria.ru/20190923/1558992553.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152654/33/1526543326_0:28:1024:604_1036x0_80_0_0_ec1c39f6a55e9f8d4f33d94770584173.jpg
РИА Новости

Бывший мэр Оренбурга Арапов предстанет перед судом по делу о взяточничестве

10:30 23.09.2019
399
© Фото : МО г.ОренбургБывший глава города Оренбурга Евгений Арапов
Бывший глава города Оренбурга Евгений Арапов
© Фото : МО г.Оренбург
Бывший глава города Оренбурга Евгений Арапов. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов, обвиняемый в нескольких эпизодах взяточничества, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Экс-мэр обвиняется в "образовании юрлица через подставное лицо, получении взятки в виде денег в крупном размере, получении взятки в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере". "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Вид на центральную часть города Якутска
11 июня, 13:21РИА Недвижимость
Заместителю мэра Якутска предъявили обвинение в рекордной взятке
По данным следствия, в июле 2012 года Арапов через подставное лицо создал коммерческую организацию, которая заключала со структурами администрации города договоры аренды недвижимости. Размер прибыли, полученной в течение шести лет, превысил 14 миллионов рублей.
Отмечается, что в мае 2018 года Арапов получил от замглавы по градостроительству Оренбурга Геннадия Борисова 400 тысяч рублей за попустительство по службе. В мае-июне 2018 года Арапов через подставное лицо получил от учредителя и директора коммерческой организации взятку в виде однокомнатной квартиры стоимостью свыше 1,3 миллиона рублей, информирует следствие.
Автомобиль Следственного комитета РФ
19 сентября, 19:54РИА Новости
Бывший мэр города в Липецкой области стал фигурантом уголовного дела
Кроме того, Арапов через подставное лицо получил от учредителя и директора ряда организаций взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера при покупке по низкой стоимости офисного помещения, однокомнатной студии и двухкомнатной квартиры в строящемся жилом доме, имущественная выгода составила больше 1 миллиона рублей, заявляют в СК. Подчеркивается, что экс-мэр вину не признал и отказался давать показания.
В ходе следствия наложен арест на имущество Арапова, стоимость которого превышает 50 миллионов рублей. Арестованы три машины, оформленные на близких родственников, более чем на 5 миллионов рублей, нежилое здание и земельный участок, оформленные на подставное лицо, стоимостью более 27 миллионов рублей, наличные деньги - около 4 миллионов рублей, изъятые с рабочего места Арапова, доли в уставном капитале организации и еще 13 организаций, оформленные на подставное лицо, а также недвижимость, ставшая предметом получения взяток, общей стоимостью более 6 миллионов рублей.
Взятка. Архивное фото.
7 июня, 14:02РИА Новости
Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
912000
Обсудить 1
Евгений АраповСледственный комитет РФОренбургПроисшествия
Рекомендуем
Учебное десантирование БМД-2
Опубликованы фотографии разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Кремлевская набережная в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Лента
новостей
Владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Сотрудник правоохранительных органов на месте убийства 18-летней девушки в Саратове
Подруга зверски убитой девушки из Саратова рассказала подробности трагедии
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа
Падение боевой машины в Оренбургской области
Появилось видео крушения боевых машин ВДВ
Певица Полина Гагарина на праздничном концерте Россия, вперед!
Полину Гагарину положили под капельницу
Рабочий поливает газон в Тбилиси, Грузия
"Мы не банановая республика". Теперь грузины обиделись на США
Сотрудник ФСБ России
В Крыму пресекли деятельность этнической ОПГ, вымогавшей деньги у военного
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:14Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
20:12Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов
20:10Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
20:10"Совет Европы – не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
Лента новостейМолния