Бывший мэр Оренбурга Арапов предстанет перед судом по делу о взяточничестве

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов, обвиняемый в нескольких эпизодах взяточничества, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Экс-мэр обвиняется в "образовании юрлица через подставное лицо, получении взятки в виде денег в крупном размере, получении взятки в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере". "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в июле 2012 года Арапов через подставное лицо создал коммерческую организацию, которая заключала со структурами администрации города договоры аренды недвижимости. Размер прибыли, полученной в течение шести лет, превысил 14 миллионов рублей.
Отмечается, что в мае 2018 года Арапов получил от замглавы по градостроительству Оренбурга Геннадия Борисова 400 тысяч рублей за попустительство по службе. В мае-июне 2018 года Арапов через подставное лицо получил от учредителя и директора коммерческой организации взятку в виде однокомнатной квартиры стоимостью свыше 1,3 миллиона рублей, информирует следствие.
Кроме того, Арапов через подставное лицо получил от учредителя и директора ряда организаций взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера при покупке по низкой стоимости офисного помещения, однокомнатной студии и двухкомнатной квартиры в строящемся жилом доме, имущественная выгода составила больше 1 миллиона рублей, заявляют в СК. Подчеркивается, что экс-мэр вину не признал и отказался давать показания.
В ходе следствия наложен арест на имущество Арапова, стоимость которого превышает 50 миллионов рублей. Арестованы три машины, оформленные на близких родственников, более чем на 5 миллионов рублей, нежилое здание и земельный участок, оформленные на подставное лицо, стоимостью более 27 миллионов рублей, наличные деньги - около 4 миллионов рублей, изъятые с рабочего места Арапова, доли в уставном капитале организации и еще 13 организаций, оформленные на подставное лицо, а также недвижимость, ставшая предметом получения взяток, общей стоимостью более 6 миллионов рублей.