Бывший мэр Оренбурга Арапов предстанет перед судом по делу о взяточничестве

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов, обвиняемый в нескольких эпизодах взяточничества, предстанет перед судом, сообщается на Бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов, обвиняемый в нескольких эпизодах взяточничества, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Экс-мэр обвиняется в "образовании юрлица через подставное лицо, получении взятки в виде денег в крупном размере, получении взятки в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере". "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июле 2012 года Арапов через подставное лицо создал коммерческую организацию, которая заключала со структурами администрации города договоры аренды недвижимости. Размер прибыли, полученной в течение шести лет, превысил 14 миллионов рублей.

Отмечается, что в мае 2018 года Арапов получил от замглавы по градостроительству Оренбурга Геннадия Борисова 400 тысяч рублей за попустительство по службе. В мае-июне 2018 года Арапов через подставное лицо получил от учредителя и директора коммерческой организации взятку в виде однокомнатной квартиры стоимостью свыше 1,3 миллиона рублей, информирует следствие.

Кроме того, Арапов через подставное лицо получил от учредителя и директора ряда организаций взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера при покупке по низкой стоимости офисного помещения, однокомнатной студии и двухкомнатной квартиры в строящемся жилом доме, имущественная выгода составила больше 1 миллиона рублей, заявляют в СК. Подчеркивается, что экс-мэр вину не признал и отказался давать показания.